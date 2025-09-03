  1. Inicio
Suspenden sesión ordinaria en el Congreso Nacional por fallas eléctricas

No se informó el día en que se convocará nuevamente a sesiones.

Los diputados tampoco conocieron la agenda.
TEGUCIGALPA

La sesión ordinaria programada para ayer en el Congreso Nacional quedó cancelada por presuntas fallas eléctricas y de infraestructura, según informó el presidente Luis Redondo.

“El presidente del Congreso Nacional informa que por fallas en el sistema eléctrico se suspende la sesión ordinaria convocada para hoy (ayer)”, dice parte de la publicación oficial del CN en la plataforma X.

Nasralla denuncia adjudicación irregular de proyectos financiados por el BCIE

Según detallaron, no tienen internet ni aire acondicionado por la misma intermitencia del fluido eléctrico. Además, refirieron que la falla ha interferido con el correcto funcionamiento del sonido y la transmisión en el recinto, dificultando la participación de los diputados.

Se desconoce cuándo se retomarán las sesiones. No obstante, en el mismo comunicado del Congreso se menciona que será Redondo quien informará la fecha del retorno a las sesiones.

Los parlamentarios dijeron desconocer la fecha en que se reanudarán las sesiones en el hemiciclo, y hay una agenda que evacuar, así como el congreso infantil del Día del Niño.

