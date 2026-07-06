Expertos debatirán las causas de la violencia y el desplazamiento en Honduras

Tegucigalpa, Honduras

Expertos nacionales y extranjeros analizarán en un simposio el martes y miércoles en Honduras las causas estructurales de las violencias, sus impactos en las comunidades y el desplazamiento forzado interno, además de compartir experiencias y propuestas orientadas a fortalecer la resiliencia y el desarrollo humano sostenible, informó este lunes una fuente oficial.

El Simposio Internacional 'Construcción de paz comunitaria: empoderamiento pacifista, violencias y desplazamiento forzado', se iniciará el martes y busca promover el intercambio de conocimientos y experiencias sobre los desafíos que enfrenta el país para fortalecer los procesos comunitarios de construcción de paz, en un contexto marcado por la violencia y el desplazamiento forzado, indicó en un comunicado la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

También, añadió que el evento que es auspiciado por la UNAH, a través del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (Iudpas) de la Facultad de Ciencias Sociales (Fccss), en alianza con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), es un espacio académico orientado a reflexionar sobre los desafíos y las oportunidades que plantea la construcción de paz en comunidades afectadas por la violencia y el desplazamiento forzado.