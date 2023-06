Santabarbarenses arrecian tomas de carretera por apagones

Ayer desde las 5:00 am, pobladores de El Virrey, Macuelizo, Santa Bárbara, se tomaron la carretera exigiendo una solución a los racionamientos. Los protestantes colocaron llantas y les prendieron fuegp a lo ancho de la CA-4 para evitar el paso vehicular y lograr ser escuchados.

Honduras, desde hace unos meses, está sufriendo por una crisis energética que hasta el momento las autoridades no han sido capaces de resolver.

“Ya es mucho. No podemos hacer merienda a los niños o porque se arruina la comida o no hay luz, necesitamos solución”, protestó un habitante de la zona.

Al lugar llegaron elementos de la Policía Nacional con la tanqueta pero no hubo necesidad de usar la fuerza.

Este problema energético afecta a todo el país con los constantes apagones que duran hasta semanas.

Esto trae daños colaterales, no solo la vida cotidiana, a los emprendedores, empresa privada, sino también hay daños en los electrodomésticos

.De acuerdo a agencias que reparan electrodomésticos, desde que los apagones comenzaron, en un 40 % aumentó el servicio a domicilio para reparación por daños.

“A mí se me quemaron dos televisores. La estufa solo medio funciona y uno cómo les reclama esto a las autoridades si no nos resuelven nada”, externó Amanda Carvajal, una ama de casa. A la fecha no hay una solución para los pobladores de occidente.