Salvador Nasralla: "Estoy preparado para gobernar y para servir con transparencia"

Tegucigalpa, Honduras

"Honduras atraviesa un momento decisivo y les quiero reafirmar que estoy preparado para gobernar y para servir con transparencia, firmeza y capacidad", declaró.

El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla , se pronunció este viernes en una conferencia de prensa sobre la nueva publicación realizada por Donald Trump, mandatario de los Estados Unidos de América en concederle indulto al expresidente Juan Orlando Hernández.

Indicó que "durante estos meses tanto a las personas en las calles como los estudios de opinión han expresado lo mismo: Honduras decidió abrir un nuevo camino junto a mí, junto a Salvador Nasralla".

El presidenciable aseguró que para las elecciones generales no le robarán la decisión que tomen los electores en las urnas.

"Esta vez es imposible que te roben, hoy Honduras tiene una estructura nacional sólida, valiente y organizada en nuestro glorioso Partido Liberal", sostuvo.

El presidenciable al final de la conferencia de prensa se alzó gritando "JOH nunca más" y "¡Fuera el familión!".