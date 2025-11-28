  1. Inicio
  2. · Honduras

Salvador Nasralla: "Estoy preparado para gobernar y para servir con transparencia"

Salvador Nasralla aseguró que para las elecciones generales no le robarán la decisión que tomen los electores en las urnas.

Salvador Nasralla: Estoy preparado para gobernar y para servir con transparencia

Salvador Nasralla junto a la dirigencia liberal en la conferencia de prensa.

 Foto: Marvin Salgado/ LA PRENSA
Tegucigalpa, Honduras

El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, se pronunció este viernes en una conferencia de prensa sobre la nueva publicación realizada por Donald Trump, mandatario de los Estados Unidos de América en concederle indulto al expresidente Juan Orlando Hernández.

"Honduras atraviesa un momento decisivo y les quiero reafirmar que estoy preparado para gobernar y para servir con transparencia, firmeza y capacidad", declaró.

Partido Liberal se pronuncia tras indulto de JOH: "Honduras no olvida"

Indicó que "durante estos meses tanto a las personas en las calles como los estudios de opinión han expresado lo mismo: Honduras decidió abrir un nuevo camino junto a mí, junto a Salvador Nasralla".

El presidenciable aseguró que para las elecciones generales no le robarán la decisión que tomen los electores en las urnas.

"Esta vez es imposible que te roben, hoy Honduras tiene una estructura nacional sólida, valiente y organizada en nuestro glorioso Partido Liberal", sostuvo.

El presidenciable al final de la conferencia de prensa se alzó gritando "JOH nunca más" y "¡Fuera el familión!".

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias