Roberto Contreras felicita a Esponda y abre las puertas del PL tras su salida de Educación

San Pedro Sula, Honduras

A través de sus redes sociales, Contreras felicitó al hoy exministro Daniel Esponda por su gestión al frente de la Secretaría de Educación, destacando la labor realizada durante los últimos años y reconociendo su aporte al sistema educativo hondureño.

El alcalde de San Pedro Sula y presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras (CCEPLH), Roberto Contreras , reaccionó este miércoles a la salida de Daniel Esponda de la Secretaría de Educación , publicada horas antes por la presidenta Xiomara Castro.

Además del mensaje de reconocimiento, Contreras extendió una invitación pública para que Esponda se sume a las filas del Partido Liberal, asegurando que, como titular del CCEPLH, mantiene abiertas las puertas de la institución para su incorporación.

“Como Presidente del CCEPLH, abro las puertas de esta noble institución para darle la bienvenida a nuestras filas liberales si es de su interés ser parte de nuestro gran PLH”, escribió el edil sampedrano, acompañando su mensaje con gestos de camaradería.

La declaración se produce apenas horas después de que la presidenta Castro anunciara que el viceministro Jaime Rodríguez asumiría la conducción de la Secretaría de Educación, agradeciendo a Esponda por su trabajo y dedicación.

Hasta el momento, Esponda no ha emitido una respuesta pública sobre la invitación ni ha confirmado si está dispuesto a incorporarse al partido rojo-blanco-rojo.