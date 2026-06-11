Honduras respalda proceso de capitalización del BCIE en reunión con el organismo

Tegucigalpa, Honduras

El presidente de la República, Nasry Asfura, sostuvo una reunión con la presidenta ejecutiva del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Gisela Sánchez, como parte de los preparativos de la próxima Asamblea de Gobernadores del organismo.

En el encuentro también participó el ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, junto a autoridades del Gobierno y representantes del BCIE, en una jornada de trabajo enfocada en el fortalecimiento del ente regional.

Durante la reunión, el mandatario hondureño reiteró el respaldo del país al proceso de capitalización del BCIE, al que calificó como clave para ampliar la capacidad financiera de la institución.

Asfura destacó que este fortalecimiento permitirá impulsar más proyectos de desarrollo, integración regional y generación de oportunidades en los países miembros.