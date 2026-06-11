Honduras respalda proceso de capitalización del BCIE en reunión con el organismo

El presidente de la República, Nasry Asfura, sostuvo una reunión con la presidenta ejecutiva del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Gisela Sánchez, como parte de los preparativos de la próxima Asamblea de Gobernadores del organismo.
En el encuentro también participó el ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, junto a autoridades del Gobierno y representantes del BCIE, en una jornada de trabajo enfocada en el fortalecimiento del ente regional.
Durante la reunión, el mandatario hondureño reiteró el respaldo del país al proceso de capitalización del BCIE, al que calificó como clave para ampliar la capacidad financiera de la institución.
Asfura destacó que este fortalecimiento permitirá impulsar más proyectos de desarrollo, integración regional y generación de oportunidades en los países miembros.
Asamblea de Gobernadores del BCIE
Asimismo, expresó la disposición del Gobierno de Honduras de acompañar las iniciativas orientadas a robustecer la estructura institucional del banco.
El encuentro reunirá a ministros de Economía y Finanzas, así como a presidentes de bancos centrales de los países miembros del organismo multilateral.
Este órgano es la máxima instancia de gobernanza del BCIE y se reúne una vez al año para definir políticas estratégicas y aprobar decisiones clave.
En ese espacio se establecen las directrices que orientan el trabajo del banco en la región centroamericana.
La participación de Honduras reafirma su compromiso con el fortalecimiento del BCIE como principal fuente de financiamiento para el desarrollo regional.
El Gobierno destacó además el papel del organismo como aliado estratégico para impulsar proyectos de inversión y crecimiento económico en Centroamérica.