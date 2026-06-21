Honduras registra 191 casos de gusano barrenador humano en 2026

Tegucigalpa, Honduras.

“Tenemos 191 casos acumulados; la cifra ya va a sobrepasar lo que sucedió en 2025, que cerró con 300 casos de gusano barrenador”, señaló el funcionario al referirse a la evolución de la enfermedad.

Homer Mejía, jefe de Vigilancia de la Salud, advirtió que el comportamiento actual del brote apunta a un incremento preocupante. Según explicó, el país ya se aproxima a superar las cifras de 2025, cuando se contabilizaron alrededor de 300 casos en total.

La Secretaría de Salud (Sesal) confirmó que Honduras acumula 191 casos de gusano barrenador humano en lo que va del año 2026, una cifra que evidencia un crecimiento acelerado de la enfermedad y que podría superar los registros del año anterior si la tendencia se mantiene.

Los casos se han distribuido en distintas zonas del país, incluyendo el Distrito Central, Choluteca, Olancho, Gracias a Dios, La Mosquitia, Ocotepeque y Santa Bárbara, según el reporte oficial.

Las autoridades sanitarias expresaron especial preocupación por la detección de cinco casos en la capital hondureña, una situación considerada atípica debido a que esta enfermedad suele concentrarse en áreas rurales y agrícolas.

Este comportamiento ha llevado a reforzar la vigilancia epidemiológica en diferentes regiones del país, con el objetivo de contener posibles nuevos contagios.

La Sesal también confirmó que en lo que va del año se registran tres fallecimientos asociados al gusano barrenador humano, entre ellos dos adultos mayores.

Ante este escenario, las autoridades han intensificado las acciones de prevención y atención médica, especialmente en zonas donde se han identificado brotes recientes.

Entre las recomendaciones emitidas a la población figuran cubrir adecuadamente cualquier herida expuesta, evitar el contacto cercano con animales en condiciones de riesgo y mantener los entornos domésticos limpios, especialmente alejando los basureros de puertas y ventanas.

Asimismo, se instó a acudir de inmediato a un centro de salud ante cualquier herida infectada o síntoma sospechoso, con el fin de recibir tratamiento oportuno y evitar complicaciones.

Las autoridades de salud reiteraron que la detección temprana y la prevención son clave para contener la propagación del gusano barrenador humano en el país.