Presentan nuevo requerimiento fiscal contra Romeo Vásquez por lavado de activos

Tegucigalpa, Honduras

A Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público se le consultó por qué se actúa contra Vásquez si la fuente es un video, pero no se ha hecho lo mismo en el caso de Carlos Zelaya, hermano del expresidente José Manuel Zelaya Rosales.

"No quiere decir que otros videos no se deje de investigar, la diferencia con este video es que Romeo recibe el dinero, lo mete en una bolsa y estos narcotraficantes se lo entregan; cuánto no se sabe porque en la plática que tienen no se detalla cuánto es. Son paquetes de dinero y los mete en una bolsa negra".

El funcionario explicó que "el Ministerio Público hará las diligencias con las Cortes de Estados Unidos ya que son narcotraficantes que ya fueron sentenciados. Son varios narcotraficantes, el video lo tenemos como parte de las pruebas".

"La Policía está siguiendo la pista del general y el requerimiento también prevé el aseguramiento de algunos bienes y cuentas bancarias, es para analizar si los bienes que él tiene", sentenció.