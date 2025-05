David Chávez arremete contra “Tito” Asfura: “El que pactó con el gobierno nos quiere fuera”

Tegucigalpa.

En la víspera de la convención del Partido Nacional, que se celebrará este 23 de mayo, Chávez se refirió a los liderazgos en su partido y reveló que no fue invitado al evento partidario.

"La política es para unir, no para dividir. A pesar de haberle entregado el control total del Partido Nacional durante cuatro años a Nasry Asfura, hoy enfrentamos el resultado de una mala negociación: un partido fracturado. Nuestra gente fue marginada —jóvenes, líderes de base y de la vieja guardia— al igual que este servidor. Ni siquiera tuvieron la cortesía de invitarnos... y no me sorprende", escribió en X.



"El que pactó con el gobierno nos quiere fuera. Antes mandaba desde las sombras; ojalá que ahora, como presidente del partido por lo menos se le escuche la voz y levante la voz por los nacionalistas con acciones “firmes” porque de lo contrario, solo nos está llevando a otra derrota", añadió.



"El tiempo me dará la razón. Por eso, convoco a toda nuestra militancia a una gran asamblea ,que anunciaremos en los próximos días, para tomar decisiones por Honduras y por el verdadero Partido Nacional. Este partido no es de una cúpula menos de árabes que juegan a la política por sus negocios e impunidad . ¡Es del pueblo nacionalista, de su juventud y de su vieja guardia! ¡Nos vemos pronto!", cerró.