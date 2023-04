Marlon Lara: “15 diputados de Libre están en contra de Ley Tributaria”

El congresista señaló que desde el oficialismo creían que un grupo de legisladores liberales votarían a favor de la polémica normativa, sin embargo, mencionó que esta situación es contraria, ya que son algunos parlamentarios de Libre los que no acompañarán dicha ley.

“Hay alrededor de 15 diputados de Libre, que a mí en lo personal me han manifestado que están en contra de esa ley, es decir, yo antes decía que Libre tenía 50 diputados más tres que puede conseguir por el lado de Redondo”, pero, así como esta, no tiene los votos, esa ley no se aprobará”, indicó.

En ese sentido, Lara dijo que el Partido Liberal mantendrá su posición de no apoyar la Ley Tributaria cuando esta sea sometida a votación en el Congreso Nacional, al tiempo que consideró que la iniciativa es perjudicial para el pueblo y la economía de Honduras.