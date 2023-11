Marco Eliud: MP desestimará denuncia contra diputados opositores

“Esta es una batalla política, y los asuntos políticos se resuelven dialogando, no en los tribunales, no en el Ministerio Público”, comenzó diciendo el congresista de Libre durante una intervención en el programa Frente a Frente de Televicentro.

El parlamentario argumentó que la sesión desarrollada por la oposición, en la que, según las resoluciones, extendieron el periodo de sesiones ordinarias del Congreso Nacional, no tienen asidero legal ni jurídico.

“La reunión pudo haber sido en el Parque Central, bosques de Zambrano o en el parque La Aurora, pero lo que hicieron ellos fue lo que cualquiera de la oposición pudo haber hecho”, añadió.

Especificó que los diputados opositores no usurparon ninguna función porque no son junta directiva, ni provisional, además, afirmó que no alcanzaron los 65 votos necesarios para tener quorum y desarrollar la referida sesión.