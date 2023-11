Sesión de 72 diputados desconoce elección del fiscal

Mientras el oficialismo sigue sin poder conciliar en el Congreso Nacional , la oposición se mantiene firme sesionando a través de autoconvocatorias en partes del hemiciclo que no son las habituales.

Más allá de que los opositores están obligados a sesionar en partes del Congreso que no es el salón habitual, los analistas coinciden que sus acciones muestran que desconocen las determinaciones tomadas por la comisión permanente que lidera Luis Redondo.

“¿Hasta dónde quieren llegar si saben que no van a poder publicar en el diario oficial La Gaceta ningunos de los decretos que, de manera arbitraria, quieren aprobar”, preguntó Mario Portillo, otro congresista de Libre.

“La mayoría no puede tomar decisiones en el Congreso, y eso ya hay que verlo como una política del gobierno: se eligió una directiva del Congreso que no contó con la mayoría; se nombró un fiscal en contra de la voluntad de la mayoría”, señaló.

No obstante, para Raúl Pineda Alvarado, analista político, no es determinante el control de la Enag, porque la oposición tiene la opción de publicar en cualquier medio de difusión masiva.

Pese a las autoconvocatorias que derivan en sesiones extraordinarias por parte de la oposición, sus acciones “no quedarán en nada” porque no serán publicadas en La Gaceta, aseguró el abogado Barrientos, especialista en temas constitucionales.

“No sirve de nada que se estén aprobando cosas si no aparecen publicadas en La Gaceta. Desgraciadamente La Gaceta depende directamente de la presidenta de la república; ahí no publican nada si la presidenta no lo ordena”, comentó.

Ante este contexto en el que la oposición (más de 70 congresistas) aprueba acciones en sesiones extraordinarias, mientras la comisión permanente del Congreso, integrada por nueve diputados, resuelve sin los votos necesarios, es importante reformar la Constitución, planteó.

“Se necesita una modificación a la Constitución porque la Presidenta acata lo que le manda la comisión permanente de nueve diputados, pero no acata lo que le manda la mayoría parlamentaria”, destacó.

“El problema es que la mayoría parlamentaria seguirá haciendo sesiones y va a seguir siendo un efecto mediático porque la presidenta no lo va a publicar”, agregó.

De seguir esta problemática, según el analista, podría romperse el orden constitucional, una situación que afectaría en todos los niveles a la nación.

Empero, dijo Barrientos, una de las alternativas para salir de la crisis parlamentaria es esperar a enero de 2024, cuando se tiene que elegir la junta directiva del Congreso Nacional, como ocurre en cada legislatura, comprendida entre un año y otro.

“Si la oposición se amarra los pantalones podría quedarse con todos los puestos, menos el del presidente del Congreso, aunque (Luis) Redondo no ha sido electo legítimamente, fue de manera ilegal”, estimó.

“Podría darse la coyuntura de que también lo quiten a él (Luis Redondo) por estar puesto de manera ilegal, pero vamos a ver qué comportamiento va a tener la presidenta de la república”, expresó.