Policía de Honduras custodia las instalaciones del CNE

Tegucigalpa, Honduras

Decenas de agentes de policías resguardan este martes las afueras del Consejo Nacional Electoral (CNE) luego que un grupo de militantes del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre) protestara en rechazo a los resultados de las elecciones generales y a lo que califica de un golpe electoral "en marcha". Los manifestantes, convocados por el expresidente y coordinador general de Libre, Manuel Zelaya, se apostaron frente al estatal Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), donde funciona el centro de recepción y despacho de material del Consejo Nacional Electoral (CNE).

"Los colectivos de los 23 territorios de Tegucigalpa y Comayagüela deben movilizarse de inmediato al INFOP. Nuestra candidata Rixi Moncada y @PartidoLibre no aceptan los resultados del TREP, fracasado y fraudulento de los 26 audios", dijo Zelaya, quien es esposo y principal asesor de la presidenta Xiomara Castro. Zelaya agregó que el alcalde de Tegucigalpa, Jorge Aldana, quien busca la reelección y participó en la protesta, "ganó las elecciones y está con las actas en mano, exigiendo el conteo de acta x acta y voto x voto". "Aquí vamos a permanecer vigilando los votos, para que se cuenten todos de manera pública", dijo Aldana, quien además solicitó a las autoridades electorales un escrutinio especial de la fórmula municipal. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. "El código fuente del TREP (sistema de Transmisión de Resultados Preliminares) fue violado y está en marcha un Golpe electoral. Exigimos cárcel para los violadores y sus beneficiarios", enfatizó Zelaya. El Partido Libre "no reconoce" los resultados de las elecciones por la supuesta "injerencia y coacción" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha expresado su apoyo público al candidato presidencial, Nasry 'Tito' Asfura, del conservador Partido Nacional.