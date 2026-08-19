Nasry Asfura aborda situación económica de Honduras con representantes de Standard & Poor’s

Tegucigalpa, Honduras

El presidente Nasry Asfura sostuvo este miércoles una reunión con representantes de la agencia calificadora S&P Global Ratings, conocida como Standard & Poor’s, para analizar la situación económica de Honduras y las perspectivas en materia fiscal, financiera e institucional.

El encuentro se realizó en Casa Presidencial como parte de la visita que una delegación de la firma realiza al país, en momentos en que distintos indicadores económicos y fiscales son objeto de seguimiento por parte de organismos internacionales y calificadoras.

Durante la reunión se intercambió información sobre el comportamiento de la economía hondureña, las finanzas públicas y las condiciones institucionales del país, según informó el Gobierno.

Asfura estuvo acompañado por el secretario de la Presidencia, Juan Carlos García, y funcionarios que integran el Gabinete Económico, entre ellos el secretario de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, y el presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Roberto Lagos.

Uno de los temas abordados fue el manejo de las finanzas públicas y las medidas que está tomando la administración para mantener la estabilidad fiscal y macroeconómica.

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La reunión también permitió a los representantes de S&P Global Ratings conocer información proporcionada por las autoridades hondureñas sobre las condiciones económicas y financieras del país.

Las agencias calificadoras como Standard & Poor’s evalúan, entre otros aspectos, la capacidad de los gobiernos para cumplir sus obligaciones financieras, por lo que sus análisis pueden influir en la percepción de riesgo de un país y en las condiciones de acceso al financiamiento.

Durante el encuentro, el mandatario destacó la importancia de mantener comunicación con organismos y entidades internacionales que dan seguimiento al desempeño económico de Honduras.

Sin embargo, el comunicado oficial no detalló si durante la reunión se abordó una eventual modificación de la calificación crediticia de Honduras ni si la agencia adelantó alguna valoración sobre las perspectivas económicas del país.

El Gobierno también señaló que busca mantener condiciones que permitan atraer inversión y favorecer el crecimiento económico, aunque los resultados de estas políticas deberán reflejarse en los principales indicadores nacionales.