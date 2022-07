Honduras: Nace alianza entre Libre y el Partido Liberal para elección de Corte Suprema

Al mejor estilo de un juego de poder y bajo una nueva sesión casi de madrugada, las reglas para la selección de los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia se definieron en el Congreso Nacional de Honduras.

La preparación del terreno para colocar piezas clave en la CSJ dejó posiciones claras en la sesión que finalizó casi a la madrugada del martes en el Legislativo.

Por un lado nació una nueva alianza entre el partido Libertad y Refundación (Libre) y Liberal (PL) que permitió modificar las reglas del juego bajo las cuales se seleccionarán a los candidatos, contenidas en la Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la Proposición de Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Por otro, dejó en evidencia la posición del presidente del Congreso Nacional en referencia al Partido Salvador de Honduras.

Las reglas del juego

En el nuevo madrugón realizado por los diputados, la alianza entre parlamentarios oficialistas y liberales, esfumó la posibilidad de despolitizar el proceso de selección de candidatos a la CSJ presentada por el Partido Salvador de Honduras y el Partido Nacional se hundiera.

El PSH y los nacionalistas presentaron dos mociones para para tal fin, la cuales fueron rechazzadas.

El punto más importante era el artículo 15, en el que se establecían esas reglas del juego para determinar quiénes pueden postularse como candidatos.

Ese punto contenía cinco incisos, pero los parlamentarios únicamente dejaron el a, eliminaron el numeral b y d y modificaron los incisos c y e.

El inciso b) señalaba que para ser postulante a la CSJ no se debía ser miembro activo de un partido político, ni haber sido en los dos años anteriores a su postulación y el c) no haber sido condenado por delitos dolosos, por violencia doméstica o por inclumplimiento de deudas alimentarias.El inciso d) no haber sido o ser miembro titular o suplente de la Junta Nominadora.

La discusión tomaba fuerza desde el pasado sábado y el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, había presentó las sugerencias de eliminar el apartado b y modificar el numeral c.

Inicialmente, los liberales, los nacionalistas, los del Partido Salvador de Honduras (PHS) y la diputada disidente de Libre, Beatriz Valle, rechazaban la propuesta de Luis Redondo de permitir que políticos y funcionarios públicos puedan postularse como magistrados de la CSJ.

Al ver que no contaba con el apoyo requerido, el presidente del Legislativo decidió dejar la discusión para el final de esta sesión que culminó con el apoyo entre Libre y el PL, desmarcando así a Redondo de la posición del Partido Salvador de Honduras.

De esta manera la nueva alianza entre el partido Libertad y Refundación (Libre) y Liberal (PL), se alcanzaron los votos necesarios para eliminar los numérales b, d y modificar el c.

El polémico artículo 15 del decreto se aprobó con 73 votos a favor, incluyendo a diputados de Libre, del Partido Liberal y unos cuantos del PSH.

Las reacciones

Ante la negativa de despolitizar la aprobación de la normativa, la diputada Maribel Espinoza reiteró su voto negativo ante la comisión y manifestó que “votó en contra de esta politización de la elección porque los artículos constitucionales 68 y 63 lo contradicen”.

Por su parte el jefe de bancada del PN, Tomás Zambrano expresó que “lo qué pasó fue quitarle transparencia al proceso y lo que pretende Libre es buscar una CSJ a su tamaño, eliminando todas las trabas a sus militantes, a sus familiares. El PN se mantuvo firme y hemos fijado hoy nuestras posiciones ante el pleno, hoy dijeron con nombre y apellido que defenderían a sus candidatos”, agregó.