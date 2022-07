Congreso de Honduras aprueba ley para seleccionar a candidatos a la Corte

-Los nuevos 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán electos por 7 años, iniciarán sus labores en 2023 y cesarán en 2030. La Junta Nominadora que ha elegido a los magistrados a la Corte Suprema de Justicia desde 2001 no cuenta con un reglamento para tal fin, por lo que cada vez tiene que elaborar uno.

Esto molestó a los diputados nacionalistas, del PSH, y Beatriz Valle (sin bancada) que no acompañan la aprobación de ese artículo a raíz de dos sugerencias presentadas por Redondo en eliminar el apartado b y modificar el numeral c.

El numeral b del artículo establece que “no ser miembro activo de un partido político, ni haber sido en los dos últimos dos años anteriores a su auto postulación”, el cual hasta el momento estaría siendo eliminado al ser aceptado por la comisión de dictamen; sin embargo, sería hasta la votación del dicho artículo que estaría siendo oficializada la postura.

La modificación del numeral c estaría encaminada a agregar que cualquier postulante que no tenga sentencia firme pueda auto postularse. El numeral C dice: “No haber sido condenado por delitos dolosos, por violencia doméstica o por incumplimiento de deudas alimentarias”.

Parlamentarios manifestaron que la discusión del artículo 15 podría ser retomado hasta encontrar los consensos y votos.

Los aprobados

Con observaciones y críticas de varios diputados se aprobaron los artículos 16, 17 y 18 de la ley al cierre de esta edición impresa.

El artículo 16 fue aprobado entre controversia con los diputados de oposición al agregar un párrafo nuevo a la redacción por sugerencia del diputado Luis Redondo, el cual de ahora en adelante obligará a la junta nominadora a informar paso a paso al Congreso de cómo va el proceso de selección y evaluación de los candidatos a magistrados.

En la aprobación del artículo 17, por propuesta del vicepresidente Rasel Tomé, fue agregado en el último párrafo el apartado de “respetando la dignidad humana”, el cual establece las fases de pruebas e investigaciones para la verificación de requisitos a los postulantes a magistrados.

Mientras que el artículo 18 de la ley fue aprobado sin ningún cambio de redacción en sus apartados.

El conflicto. En la discusión del artículo 19, el cual establece los criterios de selección, el diputado Redondo sugirió a la comisión bajar la evaluación 10 puntos a los criterios desempeño profesional y criterios de ética mientras que la idoneidad subiría 20 puntos, quedando este en 55. Postura que fue ampliamente cuestionada por su mismo partido y bancadas de oposición.

Al filo de las 6:00 pm Redondo suspendió la sesión y fue reanudada a las 8:40 pm. La comisión aceptó la sugerencia de Redondo; sin embargo, la abogada Maribel Espinoza, diputada del PSH y miembro de la comisión dictaminadora, emitió su voto en contra.

“Conforme el proyecto que dictaminó la comisión quedó establecido un 30% para la integridad como calificación, un 30% para la ética, y un 40% para la idoneidad, si queremos evitar que vayan personas que defiendan intereses contrarios a la moral tenemos que dar un mayor puntaje a estas dos características de integridad y ética, por eso les pido (a los diputados) piensen en las familias hondureñas, si queremos cambiar el país, demos dar mayor puntaje a la ética y la integridad”.

La diputada Ligia Ramos, del PSH, presentó una moción para que quedara íntegro el artículo 19, con la matriz de aplicación que se estableció originalmente en la ley, pero no pasó en la votación. La discusión del artículo 19 siguió pasadas las 10:00 pm.

Estancando el 15

Liberales, nacionalistas y los de Partido Salvador de Honduras (PHS) y el de la diputada Beatriz Valle, que en su conjunto suman 74, no acompañan las propuestas Luis Redondo de permitir que políticos y funcionarios públicos puedan postularse como magistrados.

La oposición nacionalista, sumada a la posición de la bancada del PSH, está firme y han sido los liberales los que han dicho que ni con dinero cambiarán su voto.