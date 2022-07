Ante ambas sugerencias hechas por Luis Redondo surgió dentro de la cámara legislativa la posición de la diputada Beatriz Valle para presentar una moción al momento de ser retomada la discusión del artículo 15, para agregar el apartado f para establecer la prohibición de auto postulación a ex funcionarios del gobierno y actuales, por un periodo de cinco años.

La modificación del numeral c, estaría encaminada a agregar que cualquier postulante que no tenga sentencia firme pueda auto postularse.

La molestia de los parlamentarios a no acompañar la aprobación del dictamen en su totalidad, surge a raíz de dos sugerencias presentadas por el titular del Congreso Nacional, Luis Redondo en eliminar el apartado b y modificar el numeral c.

Los liberales, los nacionalistas y los de Partido Salvador de Honduras que en su conjunto suman 74 votos no apoyan las propuestas de Redondo. A este se suma el voto de Beatriz Valle, disidente de Libre.

La aprobación de la Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la Proposición de Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), está entrampada la noche de este lunes al no contar los votos suficientes para aprobar las últimas propuesta de Luis Redondo.

Las bancadas del partido Libertad y Refundación (Libre) y Partido Salvador de Honduras (PSH) también respaldan el dictamen.

Aunque la diputada independiente Beatriz Valle declaró que “el nuevo dictamen no trae ningún cambio sustancial. Vuelvo a decir que la elección de la nueva CSJ no será mejor por decreto, será mejor si los que participamos en su elección decidimos no ser corruptos ni sinvergüenzas. Veremos”.