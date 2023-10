Miles de afiliados sufren para pedir citas médicas en el IHSS

La fila para atenderlos era de no acabarse, muchos pacientes llegaron a las 2:00 am de ayer y la fila, cada vez más, se iba llenando. Ellos denunciaban que la atención era muy lenta por lo que la fila era interminable.

“Yo estoy aquí desde las cuatro de la madrugada porque vi que solo hoy (ayer) y mañana estarán dando citas, y son las tres de la tarde y faltan como tres personas para que me atiendan... Yo no aguanto este calor ya, pero ocupo esa cita lo más pronto posible”, expresó don Luis Morales, paciente del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Eran las 3:40 pm y las filas continuaban; sin embargo, los pacientes comenzaron a irse ya que no habían cupos desde horas antes. Por otro lado, pacientes que estaban en emergencias fueron atendidos hasta en horas de la tarde porque la sala también estaba colapsada.

Emergencias y crisis

Doña María, una señora de unos 55 años, llegó a emergencias del IHSS porque no aguantaba un dolor que le provocaba vértigo, aunque ella aseguraba que la atenderían temprano, nunca imaginó que la espera sería de más de cinco horas.

“Yo vine aquí a eso de las diez de la mañana, fue tarde porque había una tremenda cola, venía a que me leyeran unos exámenes y me mandaron a emergencias porque tenía alta la azúcar, y viera usted que me atendieron a eso de las tres y algo de la tarde, aquí estaba llenísimo”, contó mientras estaba canalizada con medicamentos.

La situación se dio hasta altas horas de la noche, pues a cada minuto llegaban pacientes en busca de ser atendidos para tratar su patología.

Insuficientes. Gaspar Rodríguez, director de IHSS, señaló en una comparecencia ante los medios de comunicación que el problema se le atribuye a la falta de médicos especialistas en el centro asistencial.

“Los pacientes llegan por especialidades como cirugía vascular, urología y reumatología, esas son por lo que llegó tanta gente a hacer filas. Por otra parte, hay que recordar que los pacientes no solo vienen a buscar citas por un solo especialista, sino por varios. Nosotros al mes damos como 20 mil citas, y hoy (ayer) hemos dado más de cuatro mil citas médicas”, informó.

También indicó que las enormes filas se debe a que no tienen recursos para tener muchos especialistas.