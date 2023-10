“Se debe establecer un pacto social para generar certidumbre a inversores”

El Gobierno, partidos políticos de oposición y empresa privada deben bajar el nivel de confrontación y establecer un pacto social para generar certidumbre a los inversores extranjeros. De continuar igual, causan perjuicios al país, advierte Liliana Castillo, expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE).

¿Qué significa que el FMI y el BID aprueben recursos financieros para Honduras?

Con solo la suscripción con al Fondo Monetario eso genera confianza entre los agentes económicos, se tiene acceso a fuentes de financiamiento en condiciones más blandas. Recordemos que el Fondo no dará los 822 millones de dólares de una vez, sino en la medida que el país cumpla las condicionalidades, si no cumple, no le darán nada. Ese convenio abre las puertas porque asiste como un aval ante los organismos multilaterales, como BID, Banco Mundial, den financiamiento en condiciones blandas. Yo, en particular, lo veo positivo, son préstamos a largo plazo, a tasas de interés bajas. Eso es mejor que contratar deuda con otros organismos con condiciones más duras. Es positivo.

Honduras entra el último trimestre y la gente se queja por el desempleo e inflación. ¿Qué tendrá que hacer el Gobierno para 2024?

Todos creemos que tiene que haber más certidumbre aquí en el país principalmente política y social. Dependiendo de la certidumbre que se dé, volvemos a la generación de confianza entre los inversionistas tanto internacionales como extranjeros. Si eso no ocurre, sucede lo que estamos viendo: desempleo, un crecimiento del Producto Interno Bruto que creemos que andará por alrededor del 3%.

Además de lo interno, está influyendo la parte externa. Recordemos que no la demanda de nuestros productos en Estados Unidos ha disminuido. Eso ha hecho que la maquila esté con menos crecimiento que hace muchos años. La desaceleración de las remesas familiares que igual está afectado porque están llegando a menor ritmo que el año anterior. Las exportaciones de nuestros productos están bajando por el bajo precio en el mercado internacional.

Los precios de los combustibles continúan en aumento. Fundamentalmente para generar esa confianza se necesita esa certidumbre sobre todo en las partes políticas que estamos viendo. Generan incertidumbre y eso se ve en el exterior y nos afecta para que venga inversión extranjera.

¿El Gobierno, la oposición y empresa privada, que han estado con un alto nivel de confrontación, deben sentarse a dialogar?

Eso desearíamos, que el Gobierno (Legislativo, Ejecutivo y Poder Judicial) tenga un acercamiento con la empresa privada porque es la que genera la mayoría de empleo en el país, del 100%, el 80% lo genera la empresa privada y el 20% el sector público. Se necesita un diálogo, un pacto social, con varios representantes de la misma población para generar confianza. Mientras continúen la confrontación, el país no saldrá adelante: el desempleo seguirá aumentando, la inflación, como factor externo, seguirá aumentando, la migración seguirá aumentando; la delincuencia sigue creciendo, la deserción escolar también sigue creciendo porque los hogares tienen menos ingresos. Son muchas variables las que se distorsionan por esta situación que estamos viviendo.

¿Cuáles son los factores que toman empresas de tecnología para invertir en algunos países, como Costa Rica, y no en Honduras?

Sabemos que muchos países ofrecen mano de obra barata y eso no es atractivo para que vengas esas empresas. En Costa Rica la mano de obra es más cara. A parte de fortalecer el Estado de derecho, reducir la delincuencia, tener seguridad jurídica para las empresas, que no cambien las reglas en el camino, lo que más influye es el conocimiento. Costa Rica tiene muchos años de estar invirtiendo en conocimiento. Cómo va una empresa de tecnología a invertir a Honduras si no tenemos el personal capacitado, van a los países donde han invertido en el recurso humano. Honduras en educación está a la cola de la región centroamericana.

¿Este gobierno y los próximos deben desarrollar una estrategia de largo plazo enfocada en mejorar los niveles de educación?

Eso es lo que más se necesita en este país. El problema que hemos tenido y tenemos es que cuando se diseñan políticas económicas son políticas cortoplacistas, para apagar fuego. No diseñan un plan de mediano y largo plazo que el gobierno que siga lo respeta y lo continúe ejecutando. Aquí lo que vemos es que termina un gobierno y llega otro y dice ‘lo que hizo aquel no me gusta, yo tengo mejores ideas’ y deja botado aquella inversión y empieza con otro esquema. Hay países como Uruguay, Chile y Costa Rica, donde respetan los planes; cambia un gobierno y sigue otro, las políticas van caminando. Mientras estemos solo con un gobierno cree que lo que hace es lo mejor será difícil que salgamos de esta situación. Apuntarle a una estrategia de educación de mediano y largo plazo es lo mejor que se podría hacer en Honduras. La educación es lo que sustenta el desarrollo humano de los países.