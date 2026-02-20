María Antonieta Mejía revela que desde el 2024 no se hizo compras de medicamentos

Tegucigalpa, Honduras

“Cuando no hay una planificación en tiempo y forma, esto es lo que hay: se le vende que no hay al pueblo hondureño”, afirmó.

María Antonieta Mejía, designada presidencial , calificó este viernes como “preocupante” la situación que vive el sistema de salud público con el desabastecimiento y la falta de planificación en la compra de medicamentos.

En ese sentido, indicó que el Gobierno actual ha decidido dar prioridad a la adquisición de medicamentos, especialmente en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), donde según detalló ya se realizan compras y solo restan dos productos del cuadro básico.

La funcionaria reveló que desde 2024 el sistema de salud no había efectuado ninguna compra de medicamentos, lo que dejó un vacío de un año completo en adquisiciones.

“El pueblo sí pagaba sus impuestos, pero no se traducían en medicamentos”, cuestionó.

Además, señaló que al asumir encontraron lotes vencidos y otros que no habían sido planificados adecuadamente para su distribución antes de su fecha de caducidad.

Indicó que ya se realiza la entrega de medicamentos del cuadro básico en hospitales de la zona norte como el Hospital Catarino Rivas, el Hospital de El Paraíso y el Hospital de Roatán, procurando que el suministro llegue oportunamente a las farmacias públicas para evitar nuevas pérdidas por vencimiento.

Agregó que se gestionan compras para abastecer la zona centro del país y reforzar el inventario del Seguro Social.

Mejía sostuvo que el director del IHSS ha realizado una ronda nacional para constatar el estado de los hospitales, donde según dijo se identificaron múltiples carencias, tanto en insumos como en infraestructura y equipamiento.

“Hay que arreglar infraestructura y dotar de mobiliario y equipo, camas, incubadoras y muchas necesidades que tienen los hospitales”, enumeró.

Al ser consultada sobre la situación heredada en la red hospitalaria, respondió de forma contundente: “Solo problemas”.

Añadió que existen deudas con proveedores de farmacias y droguerías por falta de pago, lo que dejó comprometido financieramente el sistema de salud.

Sobre la cuantificación de pérdidas por medicamentos vencidos, indicó que son los operadores de justicia quienes realizan la investigación correspondiente y evitó adelantar cifras.