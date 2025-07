Una bomba de tiempo morgue del Hospital Atlántida por daños en aires fríos

La Ceiba, Atlántida

"No voy a negar que las temperaturas donde se guardan los cadáveres no son las correctas. Es un equipo ya viejo y con la tormenta Sara esto se inundó y con el presupuesto el hospital no le puede dar mantenimiento. Es un reto que no podemos superar", expresó Silvia Bardales directora del hospital Atlántida.

"Tenemos equipos dañados, la cámara del cuarto frío por ejemplo todo el sistema eléctrico está malo. La morgue ya no da para más, no hay condiciones óptimas", agregó Bardales.

Se conoció que la ministra de la Secretaría de Salud, Carla Paredes, tiene conocimiento de la problemática ya que hace varios meses llegó a constatar los daños en los cuartos fríos, sin embargo el problema persiste.