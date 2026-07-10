Casa de la Cultura de La Ceiba, 20 años de promesas y un nuevo intento

La Ceiba, Atlántida

Con el objetivo de saldar una deuda histórica con la comunidad artística local, el ministro de la Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos, Yaser Handal, realizó este viernes una inspección técnica en el emblemático edificio de la antigua Aduana de La Ceiba, una joya arquitectónica que data de 1917.​ El propósito de la visita es reactivar el proyecto de restauración de este inmueble, el cual será transformado en la anhelada Casa de la Cultura de la "Novia de Honduras". La obra, que permaneció en el abandono tras una fallida intervención en la administración anterior, donde incluso se iniciaron labores de demolición sin concretarse, es ahora una prioridad para el actual gobierno, según el ministro.​

Compromiso financiero

Durante el recorrido, en el que participaron representantes de la Alcaldía Municipal, la Cámara de Turismo de La Ceiba y la Sociedad Cultural Ceibeña (Soclace), el ministro Handal confirmó que los fondos para retomar el proyecto ya están garantizados.​

"Andamos haciendo la inspección y lo que se requiere es fortalecer la cultura de La Ceiba. La obra debió haber sido terminada y entregada, sin embargo, habían problemas legales que resolver", explicó el funcionario.​ Handal añadió que la institución ya dispone de 31 millones de lempiras para la ejecución de la restauración. Asimismo, informó que los permisos necesarios están en su etapa final y que se iniciará un nuevo proceso de licitación para contratar a una empresa constructora que garantice la calidad y finalización de la obra. "Vamos a comenzar de nuevo para que otra empresa restaure este edificio y pronto esté listo", sentenció.​

Una espera de dos décadas​

Para el gremio cultural ceibeño, esta visita representa un rayo de esperanza. La Sociedad Cultural ha liderado durante 20 años la exigencia de un espacio propio para la formación y difusión del arte, enfrentándose históricamente a una serie de promesas incumplidas.​