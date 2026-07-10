¿Se irá la energía este fin de semana 11 y 12 de julio? Enee confirma las zonas afectadas en Honduras

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) anunció nuevos cortes programados del servicio eléctrico para este fin de semana, sábado 11 y domingo 12 de julio, debido a trabajos de mantenimiento en varias colonias, barrios y residenciales de Honduras.
La estatal explicó que el sábado 11 de julio, de 6:00 de la mañana a 10:00 de la mañana, se realizarán labores de mantenimiento en la subestación Suyapa, lo que provocará interrupciones del suministro en decenas de colonias, residenciales, aldeas, centros educativos, hospitales, comercios e instituciones de Francisco Morazán.
Entre las zonas afectadas por el circuito SUY-L255 figuran Villa Centroamericana, Villa Universitaria, Plaza La Loma, Escuela Nacional de Música, residencial Monte Verde, Brisas del Valle, colonia 28 de Marzo, La Esperanza, parte de la colonia San Miguel, Los Próceres, residencial Santa Isabel, bodegas de la Embajada de Estados Unidos, Tiendas El Centro, colonia Lara, La Parcaltagua, Instituto Nacional del Tórax, barrio San Felipe, zona industrial Los Próceres, El Pani, edificio Torre Morazán y sectores aledaños.
En el circuito SUY-L256 también estarán sin energía residencial Maya, Bodecarga, Decora, Codaca, Golden School, Fanasa, Villas del Molino, colonia El Molinón, residencial Zarahemla, Escuela Discovery, Lomas de La Florida, Alutech, bombas del SANAA en la colonia 21 de Octubre, los sectores 4, 5 y 9 de esa colonia, colonia Santa Margarita, salida a Valle de Ángeles hasta el kilómetro 11, colonia El Sitio, colonia Santa María, San Manuel, residencial Cerro Azul, residencial Santa Lucía, Lomas de Santa Lucía, aldea El Chimbo, Loma Alta Norte, aldea Santa Elena, Hotel Santa Lucía, residencial Entre Pinos, La Placita de Susy, aldea Los Planes y Zarabanda.
Asimismo, en Los Encinos, aldea La Cañada, residencial Altamira, campus El Tabor, aldea Las Tres Rosas, Parque Obrero, Monte Carmelo, El Carrizal, barrio La Escondida, campamento El Encuentro, restaurantes Las Tejitas y La Florida, Hospital Adventista, Valle de Ángeles, Campo Scout, aldeas El Tablón, El Portillo y Liquidámbar, además de las zonas cercanas.
Además, el circuito SUY-L257 dejará sin electricidad a residencial Ecovivienda, Ecoplaza, Distrito Verde, colonia La Era, colonia La Era Oriental, cementerio Amor Eterno, repetidoras de HRVC, transmisores de Radio América, colonias San Miguel, Izaguirre, 30 de Noviembre, Sempé, barrio La Lomita, colonia Aurora, La Sosa, Altos de La Sosa, La Trinidad, Estados Unidos, parte de El Sitio y Macris School.
También no habría energía eléctrica en la colonia La Travesía, Los Izotes, La Mololoa, Los Quebrachitos, Jardín de Paz Tierra Santa, aldea Agua Blanca, parte de la colonia 21 de Octubre, Los Girasoles, colonia La Fraternidad, parte de la colonia Izaguirre, Parque Empresarial San Miguel, Instituto para el Desarrollo Hondureño, Plaza Inretur y zonas aledañas.
Para el domingo 12 de julio, la ENEE informó que los cortes se extenderán de 6:30 de la mañana a 4:30 de la tarde, debido a la construcción de la línea de transmisión L559 (MFL-LNZ), afectando varios circuitos del Distrito Central.
En el circuito LNZ-L261, perteneciente a la subestación Laínez, estarán sin servicio el barrio Los Jucos, Delikatessen, La Guadalupe, Plantas Tropicales, Hotel Clarion, Agencia Autoexcel, bodegas del IHSS, parte del BCIE y sectores cercanos.
Mientras tanto, el circuito LNZ-L265 afectará a la colonia Altamira, parte del cerro Juana Laínez, instalaciones de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), el parque de pelota Lempira Reina, El Birichiche, colonia El Prado, Consejo Nacional Electoral (CNE), Syre, colonia Miramontes, colonia Elvel, Elvel School y zonas aledañas.
En el circuito SUY-L254 también habrá interrupciones del servicio en la colonia Altamira, parte del barrio La Guadalupe, lavandería Festival y sectores cercanos.
Por su parte, el circuito MFL-L240, de la subestación Miraflores, dejará sin energía a la colonia Quezada, bombas del SANAA, Graficentro Editores, Canal 11, Larach & Cía., edificio Plaza Miramontes, edificio Continental, R-Media, parte de la colonia Miramontes, colonia Humuya, Universidad José Cecilio del Valle, Hospital DIME, Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), CEUTEC Prado, England School, Plaza Gabriela, Plaza Premier y las zonas aledañas.
La ENEE recomendó a la población tomar las medidas necesarias para evitar inconvenientes durante las horas en que se ejecutarán los trabajos, ya que estas labores forman parte del plan de mantenimiento y fortalecimiento de la red eléctrica nacional.