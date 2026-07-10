¿Se irá la energía este fin de semana 11 y 12 de julio? Enee confirma las zonas afectadas en Honduras

En el circuito SUY-L256 también estarán sin energía residencial Maya, Bodecarga, Decora, Codaca, Golden School, Fanasa, Villas del Molino, colonia El Molinón, residencial Zarahemla, Escuela Discovery, Lomas de La Florida, Alutech, bombas del SANAA en la colonia 21 de Octubre, los sectores 4, 5 y 9 de esa colonia, colonia Santa Margarita, salida a Valle de Ángeles hasta el kilómetro 11, colonia El Sitio, colonia Santa María, San Manuel, residencial Cerro Azul, residencial Santa Lucía, Lomas de Santa Lucía, aldea El Chimbo, Loma Alta Norte, aldea Santa Elena, Hotel Santa Lucía, residencial Entre Pinos, La Placita de Susy, aldea Los Planes y Zarabanda.