Jorge Cálix defiende a Nasralla tras perder respaldo de Trump: "es el único que le puede ganar al familión"

“Yo confío en Salvador Nasralla y les pido que confíen en él. ¡Vamos a ganar!”, destacó Jorge Cálix en su cuenta de X.

Jorge Cálix defiende a Nasralla tras perder respaldo de Trump: es el único que le puede ganar al familión

El diputado Jorge Cálix y el candidato presidencial por el Partido Liberal, Salvador Nasralla.
Tegucigalpa, Honduras

El diputado Jorge Cálix expresó este miércoles su respaldo público a Salvador Nasralla, afirmando que sigue siendo a su criterio la mejor opción para Honduras en la contienda electoral de este 30 de noviembre.

Cálix, en su cuenta de X recordó que compitió contra Nasralla en las internas del Partido Liberal y aseguró que, desde entonces, consideraba que el presentador y político era una figura con capacidad para unir a distintos sectores.

Nasralla responde a Trump tras respaldo a Nasry Asfura

“En mi corazón yo sabía que él era una buena opción para los liberales... por eso las ganó”, escribió.

El congresista destacó el carácter y las intenciones del candidato, calificándolo como “un buen hombre” y afirmando que es el único con posibilidades reales de vencer al “familión”, expresión con la que se refiere al oficialismo.

“Estoy seguro que ganará las elecciones y que será un buen Presidente”, añadió Cálix, quien también pidió a la ciudadanía confiar en Nasralla.

El mensaje concluye con una declaración de optimismo: “Yo confío en Salvador y les pido que confíen en él. ¡Vamos a ganar!”.

Nasralla pierde el respaldo de Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó este miércoles a los hondureños a apoyar al candidato conservador del Partido Nacional, Nasry Asfura, en las elecciones del 30 de noviembre, y acusó a sus rivales de representar el "avance comunista" y aliado de líderes como el venezolano Nicolás Maduro.

En una publicación en su cuenta de Truth Social, el mandatario se refirió a Asfura como el "único verdadero amigo de la libertad en Honduras" y agregó que podrían "trabajar juntos para luchar contra los narco-comunistas".

Trump dijo que la candidata oficialista, Rixi Moncada, que aspira a suceder a la actual mandataria, Xiomara Castro, es "cercana al comunismo" y agregó que el tercer candidato, Salvador Nasralla, es parte de un intento por "engañar al pueblo" para dividir el voto.

