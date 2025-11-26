Jorge Cálix defiende a Nasralla tras perder respaldo de Trump: "es el único que le puede ganar al familión"

Tegucigalpa, Honduras

El diputado Jorge Cálix expresó este miércoles su respaldo público a Salvador Nasralla, afirmando que sigue siendo a su criterio la mejor opción para Honduras en la contienda electoral de este 30 de noviembre. Cálix, en su cuenta de X recordó que compitió contra Nasralla en las internas del Partido Liberal y aseguró que, desde entonces, consideraba que el presentador y político era una figura con capacidad para unir a distintos sectores.

"En mi corazón yo sabía que él era una buena opción para los liberales... por eso las ganó", escribió. El congresista destacó el carácter y las intenciones del candidato, calificándolo como "un buen hombre" y afirmando que es el único con posibilidades reales de vencer al "familión", expresión con la que se refiere al oficialismo. "Estoy seguro que ganará las elecciones y que será un buen Presidente", añadió Cálix, quien también pidió a la ciudadanía confiar en Nasralla. El mensaje concluye con una declaración de optimismo: "Yo confío en Salvador y les pido que confíen en él. ¡Vamos a ganar!".

