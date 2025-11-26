Jorge Cálix defiende a Nasralla tras perder respaldo de Trump: "es el único que le puede ganar al familión"

El diputado Jorge Cálix expresó este miércoles su respaldo público a Salvador Nasralla, afirmando que sigue siendo a su criterio la mejor opción para Honduras en la contienda electoral de este 30 de noviembre.
Cálix, en su cuenta de X recordó que compitió contra Nasralla en las internas del Partido Liberal y aseguró que, desde entonces, consideraba que el presentador y político era una figura con capacidad para unir a distintos sectores.
“En mi corazón yo sabía que él era una buena opción para los liberales... por eso las ganó”, escribió.
El congresista destacó el carácter y las intenciones del candidato, calificándolo como “un buen hombre” y afirmando que es el único con posibilidades reales de vencer al “familión”, expresión con la que se refiere al oficialismo.
“Estoy seguro que ganará las elecciones y que será un buen Presidente”, añadió Cálix, quien también pidió a la ciudadanía confiar en Nasralla.
El mensaje concluye con una declaración de optimismo: “Yo confío en Salvador y les pido que confíen en él. ¡Vamos a ganar!”.
Nasralla pierde el respaldo de Donald Trump
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó este miércoles a los hondureños a apoyar al candidato conservador del Partido Nacional, Nasry Asfura, en las elecciones del 30 de noviembre, y acusó a sus rivales de representar el "avance comunista" y aliado de líderes como el venezolano Nicolás Maduro.
En una publicación en su cuenta de Truth Social, el mandatario se refirió a Asfura como el "único verdadero amigo de la libertad en Honduras" y agregó que podrían "trabajar juntos para luchar contra los narco-comunistas".
Trump dijo que la candidata oficialista, Rixi Moncada, que aspira a suceder a la actual mandataria, Xiomara Castro, es "cercana al comunismo" y agregó que el tercer candidato, Salvador Nasralla, es parte de un intento por "engañar al pueblo" para dividir el voto.