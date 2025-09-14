Inprema invertirá 200 millones de dólares en proyecto de energía solar

Los fondos de los maestros hondureños se destinarán a la mayor apuesta de inversión en la historia del Instituto de Previsión del Magisterio (Inprema): un proyecto de energía solar valorado en 200 millones de dólares —más de 5,200 millones de lempiras— qux`e se levantará en San Matías, Francisco Morazán, en alianza con una empresa china.
El viceministro de Educación, Edwin Hernández, explicó que la iniciativa busca fortalecer las finanzas del Inprema, que se verán impactadas tras las reformas a la ley de la institución. Detalló que el proyecto contempla una planta solar de 200 megavatios de electricidad, con permisos ya gestionados y acuerdos preliminares con Huawei para el suministro del equipo.
“Será en Francisco Morazán y hemos hablado con Huawei para que ellos nos faciliten el equipo; la inversión va a andar por 200 millones de dólares”, dijo Hernández, quien defendió que, aunque se trata de una fuerte erogación, será rentable y beneficiosa para el país.
El terreno, propiedad del instituto en la aldea San Matías, será el sitio de instalación. “Solo estamos esperando los estudios técnicos; esperamos que para diciembre estén listos y comenzar la obra”, añadió.
Sigue en evaluación
El presidente comisionado del Inprema, Héctor Díaz, confirmó el proyecto, aunque aclaró que sigue en evaluación. “Es verdad que hay un proyecto de energía, está todavía en estudio y los montos finales van a depender de los estudios”, expresó.
Opiniones encontradas. El anuncio ha generado reacciones diversas en el gremio magisterial. Algunos dirigentes lo respaldan, mientras otros consideran que se arriesgan los aportes de los docentes.
Gerardo Solano, representante del Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras (Coprumh) en la Asamblea de Participantes y Aportantes (APA), calificó la inversión como “segura y rentable”.
Señaló que el terreno es propio del instituto, que existen vínculos con Huawei y que la iniciativa ya cuenta con el aval de la APA.
“No podemos tener el dinero guardado en bóvedas, tenemos que invertir en algo que genere beneficios”, afirmó Solano, subrayando que se siguen procesos legales y de transparencia.
En contraste, Carlos Sabillón, representante de la APA por la Federación de Escuelas e Institutos Privados de Honduras (Fenieph), sugirió alternativas menos riesgosas. “He propuesto que el Inprema tenga una línea de préstamos a los centros educativos privados para que puedan invertir en energía renovable”, opinó.
Varios docentes consultados expresaron desconocer el proyecto y manifestaron temor por el destino de sus aportaciones. La desconfianza no es nueva: inversiones anteriores, como los cerca de 1,000 millones de lempiras colocados en el Centro Cívico Gubernamental y los 600 a 800 millones invertidos en el aeropuerto de Palmerola, no han reportado los rendimientos esperados por los docentes afiliados al Inprema, cuya ley está en proceso de cambios para beneficiar las jubilaciones.