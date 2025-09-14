Inprema invertirá 200 millones de dólares en proyecto de energía solar

Tegucigalpa

Los fondos de los maestros hondureños se destinarán a la mayor apuesta de inversión en la historia del Instituto de Previsión del Magisterio (Inprema): un proyecto de energía solar valorado en 200 millones de dólares —más de 5,200 millones de lempiras— qux`e se levantará en San Matías, Francisco Morazán, en alianza con una empresa china.

El viceministro de Educación, Edwin Hernández, explicó que la iniciativa busca fortalecer las finanzas del Inprema, que se verán impactadas tras las reformas a la ley de la institución. Detalló que el proyecto contempla una planta solar de 200 megavatios de electricidad, con permisos ya gestionados y acuerdos preliminares con Huawei para el suministro del equipo.

“Será en Francisco Morazán y hemos hablado con Huawei para que ellos nos faciliten el equipo; la inversión va a andar por 200 millones de dólares”, dijo Hernández, quien defendió que, aunque se trata de una fuerte erogación, será rentable y beneficiosa para el país.

El terreno, propiedad del instituto en la aldea San Matías, será el sitio de instalación. “Solo estamos esperando los estudios técnicos; esperamos que para diciembre estén listos y comenzar la obra”, añadió.