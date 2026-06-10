IHSS pagará en julio pensiones atrasadas y décimo cuarto a jubilados

El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) anunció que será hasta julio cuando se acrediten las pensiones atrasadas a jubilados y pensionados que permanecen a la espera de pagos acumulados desde finales de 2025.
De acuerdo con información brindada por personal de la institución, los montos pendientes corresponden a los meses de noviembre y diciembre de 2025, así como enero, febrero, marzo y abril de 2026.
El retraso, según explicaron, está relacionado con procesos administrativos derivados del cambio de entidad bancaria encargada de manejar los pagos de pensiones.
La transición implicó el cierre de operaciones con el banco anterior, la devolución de fondos, la conciliación de cuentas y la posterior transferencia de los recursos hacia la nueva entidad bancaria.
Aunque el IHSS no precisó cuántos jubilados y pensionados han sido afectados por la mora, aseguró que los fondos están garantizados y que los pagos acumulados quedarán disponibles en julio.
“El pago de las pensiones pendientes de los últimos seis meses estará habilitado en julio. Estamos trabajando para que todo esté debidamente cuadrado y así cumplir con los jubilados”, informó Cecilia Mendoza, portavoz del IHSS.
La institución pidió paciencia a los beneficiarios mientras concluyen los procedimientos administrativos necesarios para liberar los recursos y normalizar los desembolsos.
Sobre el pago correspondiente a junio, personal del Seguro Social indicó que aún no hay una fecha exacta definida, aunque usualmente este tipo de desembolsos se realiza antes del día 17 de cada mes.
Además, se informó que en el pago de junio se incluirá el décimo cuarto mes de salario para los jubilados y pensionados, lo que representará un alivio económico adicional para este sector.
El IHSS reiteró que los beneficiarios podrán disponer tanto de sus pagos regulares como de los montos acumulados una vez finalice la transición bancaria.