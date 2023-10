Julieta Castellanos arremete de nuevo contra el Gobierno de Xiomara Castro

Castellanos consideró que “por ahora el pasado no comienza a irse, y mas bien prevalece y se afianza la gestión concentradora y vertical del poder. La elección del Fiscal General y Adjunto es una oportunidad para ver más allá de la coyuntura, traspasar la apariencia, y tratar de penetrar en el estilo de gestión que subyace en quienes gobiernan”.

Entre otras cosas, se refirió a la fallida elección de Fiscales del Ministerio Público (MP), las dudas que dejó la escogencia de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y otros nombramientos de funcionarios en varias instituciones públicas.

“Libre aspira a concentrar el poder, no lo ha logrado porque el poder no le ajusta, especialmente en el Congreso Nacional, donde no es lo mismo controlar la Junta Directiva, que tener a los parlamentarios a su servicio”, concluyó Castellanos en su misiva.