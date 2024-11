Honduras exportará ganado en pie a México

Honduras exportará por primera vez ganado en pie a México y a Guatemala, lo cual reanimará a un sector que perdió protagonismo en la economía en las últimas dos décadas.

Los ganaderos hondureños exportarán a ese mercado a través de Sebelantt Export, empresa que ha confirmado que “Honduras tiene capacidad y calidad para venderle a cualquier país del mundo”, dice Ruby de Teni, directora ejecutiva de esa sociedad mercantil guatemalteca.

Ruby de Teni, especialista en producción y comercialización de ganado bovino y porcino, considera que “la ganadería hondureña entrará a una nueva era de oportunidades de realizar negocios con cualquier mercado como lo hacen los países del sur de América”.

¿Cuál es el objetivo que buscan con la apertura de operaciones en Honduras?

El objetivo de abrir operaciones en Honduras es exportar e importar. Nosotros queremos exportar la riqueza que tiene este país, por eso es que en términos generales nuestro objetivo es iniciar un proyecto ambicioso llamado Sebelantt Export. No solo buscamos crear una empresa más, sino una organización; impactar de manera decisiva en el comercio internacional y cambiar la historia: exportación de ganado vivo de Honduras a otro país. Ese es nuestro objetivo.

¿Exportarán ganado hondureño solo a México o a otros países?

Por supuesto, inicialmente estamos hablando de México y Guatemala, pero tenemos en lista otros países. El reto, como proyecto, es cumplir con las exigencias zoosanitarias de esos países, llenar esos requerimientos. Creemos que como empresa lo podemos hacer, pero primero debemos cumplir con la demanda de México, porque si no llegamos a cumplir con la demanda de México tampoco nos podemos plantar como proveedores en otro país, no podríamos. Ese es el reto inicial, si llenamos todas esas expectativas vamos para más.

¿Quiénes puede exportar a México a través de ustedes?

Todos los ganaderos de Honduras pueden hacerlo. Si hablamos de México, la demanda es de ganado doble propósito comercial con características favorables para el engorde, hablamos de toros de repasto. En el caso de Guatemala, la demanda es diferente, dependiente del sector al que va el producto, estamos hablando de ganado pequeño, levante, novillas, toros de repasto, ganado de leche. El mercado de Guatemala es muy variado. Los ganaderos interesados en exportar pueden contactarnos a través del correo electrónico ruby.ten@sebelantt.com o a los teléfonos 502 3124-2018 y 504 9893-8543.

¿Cuáles son los requerimientos del mercado mexicano para los ganaderos hondureños?

México es muy exigente. En este caso, para que los ganaderos hondureños puedan exportar en serio y en serie deben registrarse como proveedores de Sebelantt Export porque a título personal no se puede hacer frente a un mercado internacional, el ejemplo claro lo tenemos con los ganaderos del sur de América, hablo de Colombia, Brasil, Uruguay, que una persona por sí sola no puede cumplir con la demanda. Brasil entregó 39,000 cabezas en un solo embarque, Colombia mandó 19,000 cabezas a Egipto. Entonces, nosotros solos no podemos, necesitamos de una red de proveedores que nos ayuden a ser la cara de Honduras en otros países, como un referente de calidad y capacidad para poder cubrir esa demanda.

¿Cuál es la cantidad inicial de ganado que deben exportar a México?

Ahora en México, la capacidad aduanal que tiene frontera Ceibo es de 12 jaulas por semana, nuestra meta es llegar a cincuenta. Esperamos que podamos tener a rayas a aduanas. Ya hablamos con ellos y sabemos que pueden agregar más personal de inspección si fuera necesario. Así que esperamos que Honduras llene esas expectativas y esa frontera tenga mayor apertura para llegar a esas cincuenta jaulas por mes. Al hablar de jaulas me refiero a lo que en Honduras llaman rastras.

¿En las visitas de exploración de mercado ha detectado si Honduras tiene capacidad?

Por supuesto, tenemos en lista a siete proveedores y dentro de estos, hay uno que tiene capacidad para enviar ocho jaulas por semana. Si agrupamos a tres personas que tienen esa misma capacidad, estamos hablando de 24 por semana. Honduras si tiene potencial para exportar y tiene calidad.

Además del mercado mexicano, ¿pueden llevar el ganado hondureño a mercados europeos, por ejemplo?

Ese es nuestro objetivo. Honduras tiene calidad de carne, carne pura y natural de Honduras, tiene un mercado muy grande y es bien pagada. Estamos hablando de producto orgánico. Un alto porcentaje de la ganadería del país es a pasto y esto se tiene que aprovechar explorando mercados europeos, por ejemplo, mercados de oriente que son bastante exigentes. Nosotros creemos que sí podemos exportar esa calidad.

¿Los potenciales ganaderos tienen ya conocimiento de los procedimientos a seguir respecto a sanidad animal?

Por eso deben registrarse como proveedores de Sebelantt Export porque México es muy exigente, sus inspecciones son muy rigurosas. Entonces, las autoridades zoosanitarias de Honduras juegan un papel muy importante, hablo de Senasa que tiene un equipo de profesionales muy capacitado para cubrir todos los requerimientos zoosanitarios que exige México.

México no acepta empresas privadas, tiene que hacerlos exclusivamente el personal de Senasa. De acuerdo a lo que nosotros hemos investigado, el ganadero hondureño no está con la capacidad de forma individual de hacer esto, pero nosotros como empresa lo hacemos para garantizar que el ganado irá con una certificación zoosanitaria internacional, que cumple con todos los requerimientos. Tenemos la estrategia en Honduras de establecer centros de acopio para que el ganadero deje su ganado y nosotros, en coordinación con las autoridades de Honduras, nos hacemos cargo del proceso. Mientras se van capacitando y aprendiendo, porque hablamos de trazabilidad, cuarentena, vacunas, laboratorios, registros. Nosotros hubiéramos iniciado las exportaciones en octubre, de hecho, en reunión con Senasa, se aprobó un cronograma de trabajo, pero no fue posible porque algunos no aceptaban hacer cuarentena. También si el ganadero hondureño quiere un precio mayor por su ganado, tenemos que cumplir con México para después llegar lejos. No se puede ofrecer ahorita un precio mejor o el doble de lo que les están pagando porque dependemos de México, Guatemala depende de México y Honduras vende ganado a Guatemala. Inicialmente tenemos que adaptarnos a las reglas del mercado y a los precios de México.

¿Cuándo harán los primeros envíos?

Fecha específica no tenemos, pero a partir de ahora, Honduras está lista. La puerta de bendición ya se abrió. No es de asombrarse que se exporte en cualquier momento a partir de hoy. Nosotros queremos hacer una secuencia de cuarentenas de manera que se pueda entregar la totalidad del límite que tiene la frontera, 12 jaulas por semana.

¿Estas exportaciones podrían reanimar la ganadería hondureña que ha perdido protagonismo económico?

Hay que darle gracias a Dios que se abrió una puerta de bendición. La historia de Honduras cada fin de año debe aparecer la exportación de ganado. Eso es importante. Aquí también hay un cambio de pensamiento. El comercio internacional de ganado no es como venderlo en el barrio. Es competir con otros países en otros mercados y están involucrados todos los que preparan a los nuevos profesionales, hablo de las universidades, agrónomos. Todos los profesionales que tienen que ver con la ganadería y zootécnia deben tener un pensamiento de comercio en el mercado internacional. Esto también es para animar a la ganadería hondureña. A mí me inspira mucho ver los ganaderos del sur de América, si ellos han exportado a Irak, Egipto, nosotros podemos hacerlo si queremos, es cuestión de plantearse el objetivo y comenzar a trabajar en ello. Es la única forma de cambiar la historia.