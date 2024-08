Emergencia por dengue: médicos del Seguro Social no se dan abasto

Entre patologías eventuales, los síndromes diarreicos y las infecciones respiratorias, que también muestran un repunte, agravan aún más la situación, generando un círculo vicioso de emergencias dentro de otra emergencia. Además, la otra pandemia que no llega a su fin, los accidentes de tránsito que siempre han mantenido colapsadas las salas de emergencia: “El 78% de los casos que recibimos en la emergencia de adultos son por accidentes, mayormente de motos, eso aparte de ocupar el 80% de nuestra sala de ortopedia, los costos que eso implica son altísimos”.

El personal médico se enfrenta a un reto diario: intentar brindar atención oportuna en un escenario donde los recursos no alcanzan y las camas son escasas.

La situación en el IHSS de San Pedro Sula no es diferente. De acuerdo con el médico Carlos Umaña, la situación también es crítica.

“Ya los médicos no nos damos abasto, he recibido llamada de pacientes que llevan horas en la emergencia, es imposible, no caben los pacientes”, dijo el galeno.