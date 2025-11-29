Nuevas e-Gates agilizan control migratorio en aeropuertos de Honduras

Tegucigalpa, Honduras

El Instituto Nacional de Migración introdujo e-Gates en los aeropuertos de Palmerola y Ramón Villeda Morales, tecnología diseñada para hacer más rápido y eficiente el control migratorio de los pasajeros nacionales. Según informó la institución, estos aparatos incorporan tecnología de última generación para brindar una atención más eficiente a los hondureños que ingresan o salen del país, al permitirles realizar su control migratorio de manera automatizada.

En total, se instalaron 11 dispositivos. En el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales, en San Pedro Sula, se habilitaron este jueves dos e-Gates para los pasajeros que salen del país y tres para quienes ingresan. En el Aeropuerto Internacional Palmerola, en Comayagua, comenzaron a operar seis dispositivos, distribuidos en tres para entrada y tres para salida. Las nuevas instalaciones forman parte del proyecto de modernización y remodelación de la infraestructura aeroportuaria del país, que busca incorporar sistemas innovadores capaces de mejorar la experiencia de los usuarios. "El uso de estas e-Gates en los aeropuertos Palmerola y Ramón Villeda Morales optimiza la atención a los viajeros. Hoy Honduras cuenta con aeropuertos dignos, que por muchos años estuvieron en abandono", declaró Wilson Paz, director del INM.