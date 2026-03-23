Diputado Yuri Sabas advierte que juicio político no debe usarse de forma arbitraria

Tegucigalpa, Honduras

El congresista recordó que esta figura fue incorporada al sistema democrático hondureño tras el Golpe de Estado en Honduras de 2009, como parte de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

El diputado del Partido Liberal, Yuri Sabas , se pronunció sobre la posibilidad de impulsar procesos de juicio político, señalando que este mecanismo debe aplicarse con responsabilidad y bajo criterios estrictos.

“El juicio político se creó después del golpe de Estado, por una recomendación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación”, expresó.

Sabas enfatizó que este recurso no debe ser utilizado de forma arbitraria, sino únicamente en casos donde existan faltas comprobadas.

“El juicio político es una herramienta para destituir a una persona de su puesto por una situación inequívoca, por una falla real inequívoca”, afirmó.

Asimismo, reiteró que se trata de un procedimiento serio que no puede tomarse a la ligera dentro del Congreso Nacional. “Yo lo he dicho ahorita, en el pasado y lo repito, el juicio político no es un juego”, manifestó el parlamentario.

El diputado también cuestionó la posibilidad de presentar múltiples solicitudes de manera simultánea, al considerar que esto desvirtúa el propósito del mecanismo.

“Si va a venir un juicio político, no puede venir en bulto de 10, 12 personas... porque ahí ya se desnaturaliza lo que se está buscando”, advirtió.

En ese sentido, señaló que una aplicación masiva podría responder a intereses políticos particulares.

“Ahí es que quiero quitar a fulano para poner a mengano que me pueda hacer los mandatos”, expresó, al tiempo que alertó sobre el riesgo de manipulación.

Sabas sostuvo que, de presentarse solicitudes, estas deben analizarse individualmente para garantizar el debido proceso.

“Si viene de una manera ordenada... podemos ir analizándolo una persona a la vez, para que tenga el derecho a la defensa”, explicó.

El legislador reconoció que podrían existir casos que ameriten este tipo de procedimiento, aunque evitó mencionar nombres.

“Hay gente que tiene mérito para que se le haga juicio político... no puedo ser juez y parte”, indicó.

Finalmente, dejó clara su postura ante eventuales propuestas múltiples en una misma jornada legislativa. “No, yo no apoyaría si viene un grupo tan grande. Para mí es uno a la vez, en orden”, concluyó el diputado, al referirse a las discusiones previstas en el Congreso Nacional.