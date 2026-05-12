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Honduras designa a nuevos embajadores en Alemania, Panamá y República Dominicana

Honduras nombró nuevos embajadores en Alemania, Panamá y República Dominicana como parte de la reestructuración de su servicio exterior, informó la Cancillería

  • Actualizado: 12 de mayo de 2026 a las 15:09 -
  • Agencia EFE
Honduras designa a nuevos embajadores en Alemania, Panamá y República Dominicana

Rafael Fernando Sierra asumirá el cargo en la delegación diplomática de Honduras en Panamá.
Tegucigalpa, Honduras

El Gobierno de Honduras anunció este martes la designación de los nuevos embajadores en Alemania, Panamá y República Dominicana, unos cambios enmarcados en el proceso de reestructuración del servicio exterior del país centroamericano.

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En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional indicó que la nueva embajadora en Alemania será Sandra Ponce, una defensora de derechos humanos de amplia carrera y exfiscal.

Mientras que en la delegación hondureña en Panamá el cargo lo ejercerá Rafael Fernando Sierra, un diplomático de carrera que ya ha fungido como embajador en gobiernos pasados ante Taiwán y Estados Unidos.

Señala además que como nuevo embajador de Honduras en República Dominicana asumirá Ernesto Alonso Pumpo, un político que también ha sido diplomático en otros países, entre ellos Italia.

Los tres nuevos diplomáticos prestaron juramento de ley en Tegucigalpa ante la titular de Relaciones Exteriores, Mireya Agüero.

Bajo el nuevo gobierno que desde el pasado 27 de enero preside Nasry 'Tito' Asfura, el servicio exterior de Honduras está en un proceso de reestr

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Agencia EFE
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