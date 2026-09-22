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Delincuentes saquean ambulancia de Copeco en Tela

Ante el condenable suceso, las autoridades hicieron un ferviente llamado a la ciudadanía a tomar conciencia y cuidar los bienes públicos

  • Actualizado: 22 de septiembre de 2026 a las 09:50 -
  • Redacción La Prensa
Delincuentes saquean ambulancia de Copeco en Tela

El robo ocurrió la madrugada de este martes.

La Ceiba. Sujetos desconocidos ingresaron durante esta madrugada al Centro Hospitalario Roger Mercado en la ciudad de Tela, Atlántida, y se robaron la batería de una ambulancia.

Según las denuncias oficiales, los ladrones se aprovecharon de la escasa vigilancia en las instalaciones para sustraer la batería del vehículo de socorro, así como diversas herramientas de trabajo para su funcionamiento.

El vehículo afectado presta servicio constante a la población teleña gracias a un convenio interinstitucional firmado entre Copeco y la Secretaría de Salud (Sesal), por lo que el acto delictivo deja temporalmente fuera de servicio una unidad clave para el traslado de enfermos y heridos.

Ante el condenable suceso, Copeco publicó un ferviente llamado a la ciudadanía a tomar conciencia y cuidar los bienes públicos destinados a salvar vidas, recordando que dañar este equipo compromete la atención inmediata de cualquier ciudadano en una situación crítica.

Entretanto, las autoridades policiales iniciaron las indagaciones correspondientes para dar con el paradero de los responsables, mientras se gestiona el reemplazo de lo robado.

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