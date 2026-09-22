Delincuentes saquean ambulancia de Copeco en Tela

La Ceiba. Sujetos desconocidos ingresaron durante esta madrugada al Centro Hospitalario Roger Mercado en la ciudad de Tela, Atlántida, y se robaron la batería de una ambulancia.

Según las denuncias oficiales, los ladrones se aprovecharon de la escasa vigilancia en las instalaciones para sustraer la batería del vehículo de socorro, así como diversas herramientas de trabajo para su funcionamiento.

El vehículo afectado presta servicio constante a la población teleña gracias a un convenio interinstitucional firmado entre Copeco y la Secretaría de Salud (Sesal), por lo que el acto delictivo deja temporalmente fuera de servicio una unidad clave para el traslado de enfermos y heridos.