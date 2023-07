Crece rechazo contra nueva “ley de escuchas” que discute el Congreso Nacional

“Nosotros no estamos acuerdo, llamamos a los diputados de oposición a que reflexionen y que sobre todo analicen, esto no puede ser aprobado tal como está”.

De acuerdo con el director de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, “es importante actualizar y modernizar la legislación en materia de seguridad, y en el caso particular de la ley que está en discusión en el CN creemos que sí es necesario hacer algunos ajustes”.

Las bancadas de oposición manifestaron su desacuerdo con la ley, acordando que no acompañarían su aprobación si dentro de la misma no son especificadas las órdenes judiciales como la única herramienta para permitir intervenciones telefónicas. No obstante, pese a que jefes de bancada fueron convocados ayer a una reunión para consensuar la redacción del dictamen, los parlamentarios se llamaron al silencio posterior a la “misa negra”, donde ninguno detalló si se lograron o no los acuerdos para aprobar la ley.

“Solo apoyaremos intervención telefónica, si la misma lleva una orden judicial”, afirmó Mario Segura, jefe de bancada del Partido Liberal (PL).