Crece escepticismo por la llegada de la Cicih a Honduras

Tegucigalpa

A días de que concluya la segunda extensión del memorándum de entendimiento suscrito entre Honduras y la Organización de Naciones Unidas (ONU), crece el escepticismo en diversos sectores sobre la llegada de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Cicih).

“Creo que solo nos quedamos con esa promesa al inicio del gobierno y posteriormente solo hemos visto obstáculos para que no venga la misión al país”, lamentó Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).

Agregó que “hay un buen porcentaje de la clase política que no quiere que venga la misión internacional para apoyar el trabajo del Ministerio Público”.

El analista Luis León cuestionó: “La Cicih no es un tema que se le ocurrió a los políticos traerla, es una demanda social en las calles. En Honduras no hay lucha contra la corrupción, no se ha logrado dar respuesta”.

El canciller Enrique Reina posteó en X “sería mucho más positivo para el país (...) que inicien una campaña para apoyar el proyecto que incluye la mayoría de posiciones expresadas por la ONU”.