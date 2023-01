Corrupción y narcotráfico, los retos de Xiomara Castro, según empresario

Castro ha reiterado en su primer año de mandato que no le ha sido fácil gobernar por los múltiples problemas que heredó tras “doce años de dictadura”, pero que sigue empeñada en salir adelante con su propuesta de “ refundación ” del país y frenar la corrupción, para lo que le ha pedido ayuda a las Naciones Unidas .

“La catástrofe económica que recibo no tiene parangón en la historia del país, y su impacto en la vida de la gente se refleja por el aumento de 700 % de la deuda. La pobreza se incrementó al 74 % para convertirnos en el país más pobre de América Latina ”, enfatizó la mandataria.

“Hay mucha improvisación, esta no ha sido la excepción”, recalcó el reconocido empresario, quien considera que “un año es más que suficiente para que un nuevo gobierno se acomode” y comience a cumplir sus promesas.

Bulnes dijo que “el Gobierno actual tiene su propia forma de pensar, tiene sus propias ideas, no sé si bien claras, pero las tiene, pero que “lo que sí está de manifiesto es que en nuestro país nadie se prepara para gobernar”.

“El primer año ya se cumplió, ahora los ciudadanos requerimos de resultados. Ahora las necesidades imperiosas del país requieren de efectividad, de concentración en los problemas de Honduras, no en los problemas de otros países”, acotó.

Indicó además que en Honduras hay cerca de 4 millones de personas de la población económicamente activa con problemas de empleo, y que la respuesta del Estado de crear las mejores condiciones, tanto en inversión pública, como facilidades para la inversión nacional y extranjera para la generación de empleo, no se ha dado, los problemas crecen de forma desorbitante y las soluciones reales no están llegando en la misma dimensión”.

Uno de los problemas más graves del país es la violencia criminal, flagelo que según fuentes oficiales, deja entre 10 y 14 muertos diarios.

Para contrarrestar la ola de violencia, en diciembre pasado el Gobierno puso en marcha una operación que incluyó la restricción de garantías en más de un centenar de barrios altamente peligrosos en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula, las dos más importantes del país.

Según Bulnes, el problema de la inseguridad es grave y “si uno piensa en algunos logros que pudo haber tenido el régimen anterior, es que medianamente logró detener un poco la inseguridad, pero no ha sido suficiente. Ahora, las medidas que se han tomado en materia de seguridad no se notan en realidad, puede ser que tengan algún efecto, pero el problema es tan grande, que no se nota”.

La violencia contra las mujeres también se ha incrementado, con un saldo de al menos 24 asesinadas en lo que va de 2023.

Hace un año, al asumir el poder, Castro dijo: “Ya no más violencia contra las mujeres, voy con todas mis fuerzas para cerrar la brecha y generar las condiciones para que nuestras niñas puedan desarrollarse plenamente y vivir en un país libre de violencia. Mujeres hondureñas no les voy a fallar, voy a defender sus derechos, todos sus derechos, cuenten conmigo”.