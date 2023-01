¡Insólito! Hondureño iba a casarse 2 veces, pero su otro suegro arruinó la boda

“Me perdonan, pero no aquí no hay boda...”, esas fueron las palabras con las que un disgustado hombre interrumpió una boda que se celebraba al aire libre en Choluteca, zona sur del territorio hondureño.

Lo que parecía ser una fiesta de amor, cuyo escenario era La Chaparrosa, centro turístico de El Corpus, acabó convirtiéndose en un día de desilusión por una presunta infidelidad.

Regístrese en LA PRENSA para seguir toda la actualidad y leer sin límites

Luego de pronunciar un gran insulto delante de la novia y todos los invitados, el molesto padre de familia agregó: “te ibas a casar con mi hija el 27 de este mes, fuiste a pedirme la mano”.

El hombre, quien según sus propias palabras volvía del trabajo, le dijo a su “yerno” que por haber “engañado” a su hija se “merecía” la muerte.

“¡Decime qué me vas a decir ahora!”, le gritó él luego de interrumpir la ceremonia vestido con un pantalón jean, camiseta gris y tenis.