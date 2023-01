Elección de Corte: La otra semana se reanudan sesiones

El retraso de cinco horas en el inicio de la sesión para comenzar la elección de la Corte Suprema de Justicia la noche del 25 de enero estuvo a punto de romper con el orden constitucional.

La corta sesión que terminó al filo de la medianoche fue convocada para las 5:00 de la tarde, pero comenzó a las 10:10 de la noche, estuvo marcada por errores de forma que fueron señalados por los diputados.

Fue la diputada del Partido Salvador de Honduras, Maribel Espinoza, quien dijo que la Constitución establece que la Corte debe ser electa el 25 de enero, y en caso de no haber consenso, continuar las veces que sea necesario, hasta que se logre la elección.

“Hoy se salvó el orden constitucional por poco. No se puede seguir actuando de manera irresponsable. Se pudo romper con el orden constitucional al no haber iniciado la sesión. Libre perdió porque no logró ningún consenso con nadie”, lamentó Espinoza de la misma bancada que Redondo, donde lo rechazan por haberse plegado totalmente a los intereses del partido Libertad y Refundación.

Durante la sesión, el diputado Tomás Zambrano señaló que someter a votación la elección por voto directo antes de presentar la nómina y no lograr consenso, era un error, pero Redondo le dijo que el orden de los factores en ese caso no alteraba el producto y que si ya se estaba en eso, mejor se adelantaba.

Al cierre de la sesión legislativa, el pasado miércoles, Redondo dejó abierta la opción de convocar a los demás diputados en cualquier momento, sin establecer fecha y hora exacta para retomar la elección de magistrados. Todavía no se ha dicho el día y la hora de la votación, pero se espera que el martes, como ya es costumbre, se reanude la sesión y se establezca el mecanismo de elección.

En 2016 cuando se eligió la Corte que dirigió Rolando Argueta se pidió apoyo al entonces Tribunal Supremo Electoral para que los apoyara con la elaboración de una papeleta con los 45 candidatos.