Cancillería: cómo solicitar apoyo para repatriar a hondureños fallecidos en el extranjero

Tegucigalpa, Honduras

Las familias hondureñas que necesiten apoyo para repatriar a un pariente fallecido en el extranjero deben acudir directamente a la Dirección General de Protección al Hondureño Migrante, informó la vicecanciller de Asuntos Consulares y Migratorios, Eileen Flores.

La funcionaria explicó que la Cancillería mantiene activo el proceso de asistencia para compatriotas fallecidos fuera del país y que, en lo que va de la actual gestión, se han realizado 117 repatriaciones. Flores indicó que los costos de cada traslado pueden variar según el país o la ciudad donde se encuentre la persona fallecida. Señaló, por ejemplo, que también han atendido casos de repatriación desde lugares más lejanos, como el Reino Unido, lo que implica mayores gestiones y costos. “Los costos van a variar dependiendo de la ciudad donde ellos se encuentren o el país”, explicó la funcionaria.

La vicecanciller también informó que, al asumir la actual administración, encontraron una deuda flotante superior a los 5 millones de lempiras, correspondiente a 78 repatriaciones pendientes de pago de la gestión anterior. Según dijo, esa deuda ya fue saldada en los últimos meses. La Cancillería también confirmó la identidad de dos hondureños fallecidos dentro de un vagón en Texas, Estados Unidos. Se trata de Nelson David Portillo, de 14 años, originario de La Masica, Atlántida, y Denis Isaías Anariba Herrera, originario de El Negrito, Yoro. Una supuesta tercera víctima fue identificada como José Cerón Valdés, pero las autoridades aún investigan si también era hondureño.

¿Qué deben hacer las familias?

Las familias que deseen solicitar apoyo económico de Cancillería para repatriar a un hondureño fallecido en el extranjero deben presentarse ante la Dirección General de Protección al Hondureño Migrante. Ahí deben llevar documentos que acrediten el parentesco directo con la persona fallecida. Este paso es clave para que la institución pueda iniciar el procedimiento formal de asistencia. Flores recalcó que, si la familia quiere optar al financiamiento de Cancillería, no debe firmar contratos con funerarias privadas antes de hacer la solicitud. “Les pedimos que no hagan ningún contrato con ninguna funeraria si ellos van a hacer la solicitud de los fondos desde Cancillería. Si es así, todo se hace a través de nuestro consulado”, explicó. La Cancillería coordina estos procesos por medio de la red consular hondureña en el exterior, que se encarga de acompañar el trámite, verificar documentación y gestionar el traslado. Sobre la posibilidad de trasladar cuerpos en el avión presidencial, la funcionaria aclaró que ese tipo de operación requiere reunir varios casos y debe analizarse según las circunstancias. “Hacer traslados en avión presidencial significa que debemos tener muchos cuerpos. Entonces se tiene que ir haciendo dependiendo de cómo encontremos los casos que se nos presenten”, señaló.

Más de 15,000 hondureños deportados este año

Por otra parte, en materia migratoria, Flores informó que más de 15,000 hondureños han sido deportados en lo que va del año, una cifra que podría seguir aumentando en los próximos meses. La vicecanciller también explicó que algunos compatriotas deciden regresar al país de forma voluntaria, mediante mecanismos de retorno asistido. “Cada ciudadano toma la decisión si va a retornar, y a eso se le llama retorno voluntario”, indicó.