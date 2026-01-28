  1. Inicio
Lluvias dejan a las primeras familias evacuadas en Atlántida

Actualmente, las familias se encuentran distribuidas en diferentes refugios.

Se mantiene alerta amarilla para Colón, Atlántida e Islas de la Bahía. Imágenes de las lluvias en Atlántida.
La Ceiba

La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) confirmó que las intensas lluvias de las últimas horas en el litoral atlántico han dejado 5,970 personas afectadas y 129 evacuadas en el departamento de Atlántida.

Actualmente, las familias se encuentran distribuidas en los siguientes refugios. Jutiapa: 56 personas en la escuela Pedro Nufio y 16 en la escuela Victoria Contreras.

Decretan alerta amarilla para el litoral Atlántico por ingreso de frente frío

En Arizona hay 43 personas en el centro comunal de la aldea Kilómetro 17. Mientras que en La Ceiba hay 15 personas en la colonia Armenia Bonito, el desbordamiento de los ríos Papaloteca y Leán ha dejado aisladas a 9 comunidades.

En Arizona, Kilómetro 17 y la Zona 3, mientras que en Jutiapa Nueva Armenia, El Edén, La Bomba, El Zapotal, La 8, Diamante y Salado. En cuanto a la infraestructura vial, la carretera CA-13 no reporta pasos cortados, no así la vía aérea y marítima, que permanecen cerradas.

“Han caído 120 milímetros de lluvia y se esperan hasta 150 milímetros adicionales para hoy. Se mantiene alerta amarilla para Colón, Atlántida e Islas de la Bahía”, dijo Florentino Martínez de Copeco.

