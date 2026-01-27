En el Día de la Mujer hondureña evocan la herencia de la lucha sufragista

Tela, Atlántida

En el marco del Día de la Mujer Hondureña, diversas organizaciones feministas se dieron cita en el parque central de la ciudad de Tela, Atlántida, en el litoral de Honduras, bajo la consigna “Incidir para transformar”. El evento fue organizado por el Comité de Derechos de la Mujer de la localidad y tuvo como objetivo inspirar a la población a tejer redes de apoyo y a continuar la incidencia política iniciada por las sufragistas hondureñas.

Las participantes destacaron que la actividad “no solo fue una celebración, sino un acto de justicia histórica para recordar la lucha sufragista”, considerada un pilar fundamental en la construcción de la democracia en Honduras.

Fecha histórica

El acto, cargado de simbolismo, evocó el hito de 1955, cuando las mujeres hondureñas conquistaron el derecho al voto. Para las organizaciones presentes, esta memoria no es estática, sino el motor que impulsa las demandas actuales por una igualdad real de condiciones en todos los ámbitos de la sociedad. Desde una perspectiva de género, la jornada analizó cómo el movimiento de mujeres, liderado por figuras emblemáticas como Visitación Padilla y la Sociedad Cultural Femenina, logró romper el cerco patriarcal impuesto durante la dictadura en las décadas de 1940 y 1950.

Asimismo, se destacó que la ratificación del decreto número 29, el 25 de enero de 1955, aunque inicialmente limitada a mujeres alfabetizadas, marcó un punto de inflexión para desmontar las barreras culturales que excluían a las mujeres de la vida pública.