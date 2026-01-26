Bloquean salida a Olancho por disputa electoral entre Roosevelt Avilez y Rudy Banegas

Tegucigalpa, Honduras

El conflicto se originó luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) inicialmente acreditara al liberal Rudy Banegas como alcalde de Talanga. Sin embargo, tras un recuento de votos de 12 actas faltantes, el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) declaró como ganador a Roosevelt Avilez, con una diferencia de 38 votos.

Militantes del Partido Nacional bloquearon este lunes desde hora tempranas la carretera hacia Olancho, paralizando el tránsito hacia el oriente del país, en protesta por los resultados de las elecciones municipales recientes. Los manifestantes quemaron llantas y lanzaron consignas exigiendo la alcaldía para Roosevelt Avilez.

“No queremos estar aquí porque nosotros ganamos en el municipio de Talanga. Se hizo un reconteo de 12 actas que faltaban y Roosevelt Avilez lleva la victoria por 38 votos, mientras que Rudy Banegas está haciendo una toma de posesión ilegal”, señaló uno de los manifestantes durante la protesta.

A pesar de la polémica, Rudy Banegas se juramentó el domingo y recibió el bastón que lo acredita como alcalde de Talanga, ignorando los cuestionamientos sobre el resultado final de los comicios realizados el 30 de noviembre de 2025.

Los manifestantes del Partido Nacional anunciaron que las medidas de presión serán indefinidas, hasta que las autoridades correspondientes resuelvan el conflicto y se defina oficialmente la autoridad municipal.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Después de tres horas de protesta, las autoridades desalojaron a los manifestantes para habilitar la carretera hacia Olancho a la altura de Cerro Grande.