Rudy Banegas asume la alcaldía de Talanga en medio de disputa electoral

Talanga, Francisco Morazán.

En un contexto marcado por la controversia electoral, Rudy Banegas Lizardo fue juramentado este 25 de enero como alcalde de Talanga, Francisco Morazán, para el período 2026-2030, junto a su vicealcalde Jaris Varela y los regidores que integrarán la nueva Corporación Municipal, con la ausencia de los representantes del Partido Nacional, quienes desconocen su triunfo en las elecciones. La juramentación se realizó pese a la resolución emitida por el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), que declaró ganador al candidato nacionalista Roosevelt Avilez Santos, tras un recuento jurisdiccional de actas con inconsistencias. Aun así, Banegas sostuvo que su investidura está respaldada por la declaratoria previa del Consejo Nacional de Elecciones (CNE), que lo acreditó como alcalde electo y le entregó la credencial correspondiente.

Durante el acto, autoridades municipales y simpatizantes reafirmaron su respaldo al edil liberal. "Quedan en posesión como autoridades municipales reelectas nuestro alcalde, Rudy Banegas Lizardo, nuestro vicealcalde, Jaris Varela, y sus regidores entrantes, reafirmando el compromiso de seguir trabajando por el desarrollo y bienestar de nuestra ciudad", se expresó en el pronunciamiento oficial. El conflicto electoral se originó luego de que el CNE declarara ganador a Banegas tras el escrutinio general. Sin embargo, al no lograrse una resolución definitiva sobre la conformación de la corporación municipal en el escrutinio especial, el caso fue remitido al TJE, como ocurrió con otros 65 municipios a nivel nacional. En el caso de Talanga, el TJE revisó siete actas con inconsistencias, correspondientes al mismo número de Juntas Receptoras de Votos (JRV). Tras ese proceso, el tribunal declaró ganador a Avilez Santos, decisión que generó el rechazo del candidato liberal, quien denunció presuntas irregularidades en la anulación de votos y en la integración del personal durante el recuento jurisdiccional.