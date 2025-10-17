Admiten solicitud a Esdras Amado López por la patria potestad de sus hijos

Tegucigalpa, Honduras

“Se admite la solicitud de medida precautoria de guarda y cuidado provisional, así como el establecimiento del régimen de comunicación presentada por el señor Esdras Amado López Rodríguez , en relación con sus dos hijos menores”, resolvió el tribunal.

El Juzgado de Familia de Francisco Morazán aceptó este jueves la solicitud de medida cautelar presentada por el periodista Esdras Amado López , en la que solicita la guarda y cuidado provisional de los hijos que tuvo con la candidata a diputada por el Partido Liberal, Milagros González.

De acuerdo con los argumentos presentados por la parte demandante, Milagros González no habría acreditado capacidad económica para mantener a sus hijos, debido a que no trabaja desde hace más de diez años y de igual manera su tiempo completo lo dedica a actividades políticas.

“La señora Milagros González no ha podido demostrar su capacidad económica para mantener a sus hijos porque hace más de una década no trabaja. Ella misma reconoce que quien la mantiene son sus padres, según consta en el expediente”, señaló la abogada acusadora Ninoska Irías.

En ese Juzgado se dirime una demanda de divorcio promovida por López el 13 de abril de 2025.

El proceso continúa en el Juzgado de Familia, donde en las próximas semanas se evaluarán las pruebas y testimonios se determinará si el periodista se queda definitivamente con sus dos hijos menores.



