Nasry Asfura fortalece estructura del Partido Nacional en Lempira

El presidenciable nacionalista reconoció la urgencia de pavimentar la carretera que conecta desde La Campa hasta San Sebastián, una ruta clave para el desarrollo turístico y productivo de la zona.

La primera parada de Nasry Asfura fue el municipio de San Manuel de Colohete, donde lo recibieron con entusiasmo cientos de pobladores y líderes comunitarios.

 Foto: Cortesía
Lempira, Honduras

El candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura, inició una intensa gira de dos días por el departamento de Lempira, con el propósito de escuchar a las comunidades y fortalecer la estructura del partido en la zona occidental del país.

Su primera visita fue al municipio de San Manuel de Colohete, donde fue recibido por centenares de pobladores y líderes locales.

Durante su intervención, Papi a la Orden reafirmó su compromiso con la descentralización, asegurando que su eventual gobierno dotará a cada municipalidad de kits de maquinaria para el mantenimiento de caminos productivos, impulsando así la economía local y mejorando la conectividad rural.

“Cada alcalde debe tener las herramientas para resolver los problemas de su gente y los caminos productivos”, dijo Asfura.

Asimismo, reconoció la urgencia de pavimentar la carretera que conecta desde La Campa hasta San Sebastián, una ruta clave para el desarrollo turístico y productivo de la zona.

Nasry Asfura inició una gira por Lempira para fortalecer la estructura del Partido Nacional y escuchar a las comunidades locales.

El aspirante presidencial destacó que San Manuel de Colohete es un municipio emblemático no solo por su actividad agrícola, sino también por su riqueza cultural e histórica, al albergar una de las iglesias coloniales más antiguas y bellas del país, símbolo del patrimonio hondureño.

Asfura también recorrió los municipios de San Rafael, Las Flores y Talgua, donde fue recibido por simpatizantes y estructuras locales del partido.

En las reuniones participaron los candidatos a alcaldes y los aspirantes a diputados Wilson Pineda, Lenín David Valeriano, José Virgilio García, Mishell Rosa Guevara y Abraham Alvarenga, quienes reafirmaron su respaldo total al liderazgo de “Papi a la Orden” y a su visión de trabajo, desarrollo y cercanía con la gente.

Redacción La Prensa
