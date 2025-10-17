Aprueban L500 millones para atender emergencia por lluvias

Tegucigalpa.

Los fondos serán gestionados por parte de la Secretaría de Finanzas ( Sefin ), adelantó José Jorge Fortín, titular de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).

En reunión entre la presidenta Xiomara Castro y el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), 500 millones de lempiras fueron asignados para atender la emergencia por lluvias en Honduras.

De su lado, la presidenta Xiomara Castro acotó: "Copeco estará informando permanentemente todo lo que esté en emergencia para garantizar la paz y la tranquilidad de la población. Nos solidarizamos con ellos y que sepan que hay un gobierno y listo para atender las necesidades primordiales".

"Se ordena a la Secretaría de Finanzas identificar los fondos nacionales e internacionales y de las instituciones del Estado para atender la emergencia con el acompañamiento de la Secretaría de Transparencia", indicó Fortín.

Al menos 15 personas han muerto a causa de las lluvias que azotan a Honduras desde finales de septiembre y la presidenta del país, Xiomara Castro, convocó este viernes al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) para abordar la emergencia nacional.

La reunión, programada a las 10:00 hora local en el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, tiene como objetivo "continuar y prevenir acciones inmediatas de emergencia, salvamento, protección a la población y sus bienes", señaló la mandataria hondureña en redes sociales.

"Las lluvias torrenciales en Tegucigalpa, en otros departamentos y municipios han provocado inundaciones, derrumbes y me reportan la trágica muerte de una joven de 23 años en un barrio de la capital hondureña", lamentó la mandataria hondureña.

Las precipitaciones de las últimas horas han causado graves afectaciones en la capital, con viviendas anegadas, deslizamientos de tierra y calles intransitables, así como daños en varios municipios del interior del país.

Según el último informe de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias, el balance de las víctimas asciende a quince personas fallecidas, de ellas trece murieron por sumersión, una por el colapso de su vivienda y otra a causa de la caída de un árbol. Hay cerca de 29.000 personas afectadas.

En cuanto a la infraestructura, el informe detalla que hay 2.033 viviendas dañadas y 76 destruidas totalmente, y 91 comunidades permanecen incomunicadas debido a la crecida de ríos y quebradas, deslizamientos de tierra y daños en la red vial.

El Cuerpo de Bomberos de Honduras informó sobre el rescate de 30 personas y la atención de al menos nueve inundaciones y cuatro derrumbes en Tegucigalpa.

Las autoridades de gestión de riesgos y los organismos de socorro se han desplegado en las zonas afectadas, coordinando el traslado y la atención de las familias, y habilitando albergues temporales.