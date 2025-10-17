“Me dijo que sacara a los niños”: la última petición de Luz Elena antes de morir soterrada en su casa

Las intensas lluvias ocasionaron el desbordamiento de quebradas y acumulaciones de agua que, lamentablemente, en la colonia Ramón Amaya Amador de Comayagüela dejaron una joven muerta identificada como Luz Elena Triminio, de 25 años, quien murió soterrada en la colonia Ramón Amaya Amador de Comayagüela.
Un gran derrumbe cayó sobre su casa y alcanzó la cama donde descansaba. Lamentablemente, no pudieron rescatarla a tiempo. La joven madre deja a dos hijos sin su cuidado.
El Cuerpo de Bomberos recuperó sin vida el cuerpo de Luz Elena la noche del jueves 16 de octubre; quedó atrapada entre los escombros de su vivienda, luego del deslizamiento de tierra provocado por las fuertes lluvias que afectaron la zona donde vivía.
Su esposo relató cómo fue el momento en que sintieron que algo no andaba bien. La primera señal fue el sonido de las rocas cayendo desde la parte alta.
“Cuando intenté salir, escuchaba el montón de piedras que caían de arriba. Le agarré la mano, pero no pude rescatarla porque todo el peso del techo le había caído encima”, contó Axel Mateo, pareja de Luz Elena.
Conmovido, Axel pidió apoyo a las autoridades, pues ahora debe hacerse cargo solo de sus dos hijos pequeños.
Luz Elena fue recordada como una joven alegre, muy querida por sus vecinos y familiares, quienes expresaron su dolor.
La madre de la joven también lamentó la pérdida, recordándola como “una muchacha muy alegre”.
“Me dijo que sacara a los niños, y ella no quiso salir”, relató la madre de Luz Elena, conmovida.
Axel recordó la última petición de Luz Elena: que fue rescataran a sus hijos. Y ese deseo, asegura, se cumplió. “Me deja un gran vacío”, expresó con la voz entrecortada.
Familiares y amigos están consternados con la lamentable tragedia y ya le dan el último adiós a Luz Elena.
Vecinos y familiares acompañan el velorio de la joven que se está realizando en el centro comunal de la colonia. Aún no se ha definido dónde y cuándo será enterrada.