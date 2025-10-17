"Lo perdimos todo": familias evacuadas tras derrumbes en Tegucigalpa

Entre llanto y dolor, decenas de familias abandonaron hoy sus hogares cargando sus muebles, camas y otras artículos, mientras se apoyaban entre vecinos para ponerse a salvo tras los derrumbes provocados por las fuertes lluvias en el sector conocido como "Cerrito Blanco", en la colonia Reparto Lempira de Tegucigalpa.
La escena muestra a personas corriendo desesperadas y subiendo a sus vehículos lo poco que lograron rescatar de sus viviendas; es lo único que pudieron salvar, pues sus casas ya no existen, fueron destruidas por el derrumbe.
"No, mis cosas se perdieron todas. Hace poco me vine para acá y perdí todo”, logró decir una de las afectadas antes de desmayarse al ver su casa derrumbarse ante sus ojos.
Vecinos y familias se organizaron para apoyar a quienes aún podían salvar sus pertenencias, ya que aún no se había presentado ningún socorrista: "No tenemos a dónde irnos. Lo perdimos todo. Aquí no hay ninguna autoridad de Copeco que nos ayude", dijo otra mujer mientras intentaba tranquilizar a un pariente.
"Solo pedimos ayuda; no pedimos nada más que nos ayuden a sacar nuestras cosas. Ayúdennos para que otra gente no pierda sus casas. De todos modos, nosotros ya la perdimos todo", suplicó una de las afectadas. Poco después, Protección Civil se presentó al lugar para proceder a evacuar a los afectados.
Otra de las tristes escenas que pudo verse fue ver llorando a la pequeña Dana, con sus mascotas, Quesito y Sam, envueltos en una sábana, quien entre lágrimas lamentó: “Muchos albergues no nos aceptan, pero yo los quiero”.
Con una maleta en su espalda, don Rigo se quejó que hoy, después de tres años, tiene que salir de esta casa. "Tuvieron dos años y medio para reparar eso, pero fueron mentira de que iban a traer camiones y evacuar estas tierras”.
“Esto se vino, aquí no hay nada que rescatar. Lo poquito que tenemos hay que buscar dónde alojarlos. Los que nos van a alquilar duplican el precio; no tenemos dónde irnos" relató don Rigo.
Las fuertes lluvias que azotaron Tegucigalpa la noche del jueves, provocaron severos daños en viviendas y comunidades enteras. La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) declaró alerta roja por 24 horas en los municipios del Distrito Central, Marcovia (Choluteca) y Alianza (Valle), a causa de las intensas lluvias.
Las autoridades de protección civil de Honduras declararon este viernes la alerta amarilla (de vigilancia) en ocho departamentos y la verde (de prevención) en los restantes diez por las lluvias generadas por una vaguada.
La Secretaría en mención pidió a las autoridades municipales, comités de emergencia y población en general mantener una vigilancia constante ante las condiciones inestables del clima que afectan gran parte del territorio nacional.
Además, la entidad recomendó a las personas que habitan en las orillas de ríos, quebradas o en áreas propensas a deslizamientos, derrumbes, deslaves, hundimientos o inundaciones, tomar medidas de prevención y no cruzar vados, ríos, ni quebradas crecidas, debido al aumento del caudal provocado por las lluvias, que hasta ahora dejan siete personas muertas desde finales de septiembre.