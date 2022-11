Abogado revela por qué Juan Orlando Hernández dejó de ser aliado de EEUU

El abogado de Juan Orlando Hernández, Raymond Colón, se refirió en las últimas horas a la relación que tenían su defendido y Estados Unidos mientras este gobernaba Honduras (2014 a 2022).

Colón analizó por qué Hernández pasó de ser un aliado estratégico de la política estadounidense en la región a un “enemigo más”.

”El Comando Sur no siempre estaba de acuerdo con las tácticas de la DEA. Tenían diferentes escrúpulos y principios que la DEA no tenía: básicamente lo que han hecho es elegir que Juan Orlando es la persona a la que pueden castigar por tener una agenda que aunque apoyaban a los norteamericanos (él) no hizo todo lo que ellos pedían porque querían que él fuera una marioneta y Juan Orlando no es así”, analizó Raymond Colon.

”Se tiene que reconocer que los norteamericanos si quieren usar a alguien para sacrificar, lo van a hacer. El hecho que ha habido derrotas en la guerra con el narcotráfico en Honduras, tiene que ver con que los norteamericanos no le han dado fuerte a la guerra interna y hay muchos que se han beneficiado en Estados Unidos y tiene que usar a alguien como Juan Orlando para castigarlo”, acusó.