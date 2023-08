Elección del fiscal a semana crucial sin consensos

Diputados opositores y analistas políticos advirtieron que la elección para la composición del nuevo Ministerio Público (MP) entró en una fase de riesgo a menos de una semana para que las nuevas autoridades entren en funciones.

El constitucionalista Oliver Erazo calculó dos tipos de riesgos y temores en medio del ambiente de crispación en el Congreso Nacional (CN).

“El riesgo de la elección del nuevo fiscal general y adjunto sería dividido en dos: el riesgo a que no se dé el plazo señalado por la ley y el otro es más de fondo para el Estado constitucional del derecho y es que Libre pretenda un fiscal de Libre, para Libre y de Libre”, explicó Erazo.

Desde este sábado solo queda un plazo de cinco días para que estén electas las nuevas autoridades del MP y desde las diferentes bancadas se respira un ambiente de negación.

“Dudo que esta semana se pueda elegir al fiscal. Chinchilla (actual fiscal general) deberá seguir en su cargo. Desearía que se pongan de acuerdo”, manifestó el congresista del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña.

Desde el Partido Liberal (PL) culpan a la bancada oficialista de esta incertidumbre sobre la elección.

“La responsabilidad es de Libre, no es de las fuerzas opositoras. Ellos tienen más de 50 votos a su favor”, culpó Marlon Lara, diputado Liberal.

Por otra parte, Luis Redondo, presidente del Poder Legislativo, sostuvo a LA PRENSA que la elección será en esta semana y negó recibir presiones para elegir a un fiscal a la medida de Libre.

“La presidenta no me ha llamado, ni me va a llamar, tampoco yo aceptaría que me presionen para apoyar a alguien en concreto”, dijo Redondo.

Este rotativo también conoció que Libre negocia con liberales y del PSH, aunque desde el seno de Libertad y Refundación se planteó acercamientos con los nacionalistas.